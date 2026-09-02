„Bylo to peklo. Vlak v noci zastavil někde ve střední Ukrajině. Ani nevím, jak se to město jmenuje. Byla jsem napůl v polospánku a jen jsem zaslechla, jak průvodčí křičí ‚evakuace‘. Vzali jsme si s sebou jen osobní věci a cennosti, venku právě pršelo. Děkuji průvodčím za to, že nám aspoň rozdali deky,“ popsala ukrajinská novinářka Teťana Zajecová, jak se v dubnu schovávala, když nad jejím vlakem přelétaly ruské drony, píše britský web The Guardian.
„Vlezli jsme pod nákladní vagon a tak jsme to vydrželi dvě hodiny, zatímco nad námi bzučely kamikaze drony,“ líčí novinářka. Poslední vagón vlaku byl podle jejích slov plný dětí. Vezli je zpět z nemocnice. Plakaly ve spánku. „Myslela jsem si, že jsem se ocitla v nějakém hororu. Ale ne, tohle je náš život,“ říká.
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Od té události se Zajecová již bojí cestovat vlakem. „Dokud válka neskončí, nebudu vlakem jezdit,“ říká a zdůrazňuje, že si váží odvážných ukrajinských železničářů.
Minulý týden zasáhl nepřátelský dron v Oděské oblasti vlak, ve kterém cestovalo 600 lidí, včetně 15 dětí. „Vlak zastavil, vyhodili nás ven. Slyšeli jsme výbuchy, všechno hořelo. Bylo to děsivé,“ řekl jeden z cestujících, Andrij, pro web Suspline.
Již 58 mrtvých železničářů
Rusko zintenzivnilo své útoky na ukrajinské hlavní město. Od minulého týdne provádí nepřetržité nálety, jejichž cílem je narušit běžný život a demoralizovat obyvatele města. Útok se navíc odehrál jen několik hodin předtím, než ukrajinské děti zahájily nový školní rok. Při nejnovějších útocích na Kyjev v úterý zahynulo šest železničářů.
Ukrajinská státní železniční společnost Ukrzaliznycia uvedla, že její pracovníci zahynuli poté, co balistická raketa dopadla do lokomotivního depa. Dodala, že Rusové během masivního bombardování Kyjeva a Kyjevské oblasti zasáhli i další železniční zařízení. Nejméně dvanáct lidí při tom zemřelo a podobný počet byl zraněn, včetně tří dětí.
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„Byla to nesnesitelně těžká noc pro celou železniční rodinu. Zaměstnanci železnice pracují na místě události od časného rána. Útok způsobil značné škody. Záchranáři stále hasí řadu požárů,“ uvedl předseda společnosti Ukrzaliznycia Oleksandr Pertsovsky.
Od začátku ruské invaze na Ukrajinu zahynulo již 58 železničních zaměstnanců a nejméně 318 jich bylo zraněno. Jednoho ze zraněných železničních zaměstnanců, Volodymyra, v úterý převezli do nemocnice, přičemž lidé s krevní skupinou B pozitivní – stejnou jako má on – obdrželi výzvu k darování krve. „Naši kolegové jsou po jeho boku,“ uvedla společnost Ukrzaliznycia a dodala, že bude podporovat rodiny obětí.
Páteř hospodářství
Ukrajinská železniční síť je s délkou tratí 24 000 km třetí největší v Evropě. Pro civilní obyvatelstvo země představuje tento způsob dopravy v době války životně důležitou spásu. Dráhy přepravily již čtyři miliony lidí, také po kolejích se do Kyjeva dostali světoví lídři včetně Joea Bidena a britského premiéra Andyho Burnhama, kteří minulý týden dorazili nočním spojem z Polska.
„Je to páteř ukrajinského hospodářství,“ říká Serhij Leščenko, člen dozorčí rady společnosti Ukrzaliznycia. Železnice podle jeho slov byla hlavním logistickým dodavatelem pro armádu a průmysl země a každý týden přepravovala 600 000 lidí. Se 170 000 zaměstnanci byla zároveň největší ukrajinskou společností.
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„Právě z těchto důvodů se Rusové snaží na železnici útočit,“ dodal. V prvním roce války byly cílem mosty, které bylo možné snadno nahradit. Poté přišly na řadu koleje a elektrické rozvodny. Ukrajina poté začala používat dieselové lokomotivy. „Letos Rusko zahájilo přímé útoky na lokomotivy,“ uvedl. Jde podle něj o zákeřnou taktiku v době, kdy Ukrajině chybí protivzdušná obrana.
„Pokud se dron Šahed objeví v okruhu 50 kilometrů od vlaku, musí být vlak evakuován a může pokračovat v jízdě teprve poté, co hrozba pomine,“ uvedl Leščenko. Letos Rusko dosud zasáhlo železniční síť více než 1 500krát, což je vyšší číslo než za celý rok 2025. Celkem bylo poškozeno 249 vagonů a 492 lokomotiv, uzavírá britský portál.