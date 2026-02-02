Drastický propad spolehlivosti německých drah: včas jede jen každý druhý vlak

Autor: ,
  21:23
Nedochvilnost německého železničního dopravce Deutsche Bahn (DB), za kterou je dlouhodobě kritizován, se v lednu ještě zhoršila. Podle vyjádření DB dorazilo včas pouze 52 procent spojů. Tyto údaje představují prudký meziroční pokles, protože loňském lednu byla dochvilnost vlaků téměř 67 procent.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: ČTK

Aktuální výsledek se tak blíží historickému minimu z loňského října, kdy včas dorazilo pouze 51,5 procenta spojů, informuje deník Süddeutsche Zeitung.

Propad je o to výraznější, že leden je z hlediska provozu obvykle považován za klidnější měsíc. Na tratích se v tomto období provádí méně údržbových a stavebních prací, které jinak plynulost dopravy omezují. Mluvčí DB uvedl, že k vysoké míře zpoždění přispělo mrazivé počasí v severním Německu. „Regionální výpadky v dopravě mohou narušit rotaci vlaků a nasazení personálu v rámci celého Německa,“ sdělil mluvčí agentuře AFP.

V Německu vykolejil a převrátil se vlak. Na místě jsou mrtví a mnoho zraněných

Loni celkově dorazilo pozdě téměř 40 procent dálkových spojů. Statistiky navíc nezahrnují zrušené vlaky. Za vlak, který jede včas, se v Německu počítá takový, který má ve své cílové stanici zpoždění menší než šest minut.

Stav německých drah vzbudil mezinárodní pozornost zejména během předloňského mistrovství Evropy ve fotbale. Fanoušci i fotbalové týmy se tehdy potýkali s mnohahodinovými zpožděními.

Podle kritiků je za špatným stavem německých drah zejména dlouholeté podfinancování. Podle lobbistické skupiny Pro Rail Alliance vzrostly loni díky vládním krokům výdaje na železnici v přepočtu na obyvatele o 70 procent. Sousední státy jako Rakousko nebo Švýcarsko však do svých drah investují stále přibližně dvojnásobek.

Včas loni přijelo téměř devět vlaků z deseti. Nejdochvilnější byly v únoru

Nová šéfka DB Evelyn Pallaová slíbila po svém loňském nástupu do funkce zásadní změny. Zároveň však upozornila, že modernizace zanedbaného systému nebude rychlá.

České dráhy si v podobných statistikách vedou naopak dobře. V roce 2024 přijelo na čas přes 87 procent spojů. Česko má kritéria pro zpoždění vlaku nepatrně přísnější, za včasný příjezd se počítá takový příjezd, který je do pěti minut od určeného času. Lépe jsou na tom například rakouské nebo švýcarské železnice, ty se za rok 2025 v dochvilnosti pohybovaly kolem 94procentní hranice.

Budvar opět posunul rekord v prodeji. Nárůst zaznamenaly hlavně některé produkty

Českobudějovický pivovar Budějovický Budvar oslavil 130 let od uvaření první...

Národní podnik Budějovický Budvar loni prodal 1,946 milionu hektolitrů piva. Rok 2025 tak pro něj byl v tomto ohledu rekordní. Meziroční nárůst je jedno procento, hodně se dařilo především ležákům,...

2. února 2026  10:06

Pračce 30 stupňů nestačí! Jak předejít vzniku plísní a nečistot v pračce?

Pračka

Je prádlo po vyprání zatuchlé, že byste ho nejraději vrátili zpět do pračky? Vina pravděpodobně není na straně vody ani v nedostatku prášku, ale v nečistotách, které se v pračce usazují. Jak se...

2. února 2026  8:30

