Za benzin si nyní připlatí i Němci. O víkendu proto mnozí tankovali v Česku

K rekordu se v neděli přiblížila také cena benzinu. Super E10, který je obdobou Naturalu 95, se v neděli na německých čerpacích stanicích prodával v průměru za 1,667 eura (zhruba 42,40 Kč) za litr. Od rekordního maxima 1,709 eura ze září 2012 ho tak dělily jen zhruba čtyři centy.



Právě proběhlý víkend tak někteří Němci využili k tomu, aby pohonné hmoty přijeli načerpat do České republiky, kde je v porovnání s jejich domovinou stále levno. Za levnějším benzinem se vydali například obyvatelé Saska, které neodlákala ani několik desítek kilometrů dlouhá cesta do Chlumce na Ústecku. „Tady stojí litr superu 1,34 eur, to dělá rozdíl 43,9 centu na litr,“ říká jeden z německých turistů. V Česku snadno ušetříme 20 až 30 eur, dodává.

Víkend na českých pohraničních pumpách na Ústecku tak opanovala převážně vozidla s drážďanskou značkou nebo tou ze Saského Švýcarska. Mnohým z jejich řidičů pak nestačilo pouze natankovat, ale přivezli si s sebou také prázdné kanystry, píše německý Bild.

„Momentálně jsou ceny benzinu a nafty v Německu katastrofální,“ říká 54letý Michael Bradnick, který byl o víkendu také pro benzin v Česku. Nádrž mám na 55 litrů, a když natankuji v Česku, ušetřím asi 20 eur,“ dodává podle Bildu.



Němečtí zákazníci si čekací dobu na natankování kolem čtyřiceti minut zkrátili každý po svém. Řízek s bramborami anebo omáčku s knedlíky pořídili podle Bildu zhruba za 190 Kč (7,50 eur), za pivo v Česku utratí jen 1,80 eur. Karton cigaret je v průměru vyjde na 40 eur.

„Poslední dva týdny máme zákazníky převážně z Německa,“ říká číšnice Tereza Palečná restaurace Orion v Petrovicích na Ústecku. Tržby se podniku podle ní zvýšily o 30 procent.

Ceny paliv v Česku (v Kč/l):

Zdroj: CCS

Za zdražováním pohonných hmot na čerpacích stanicích stojí zejména růst cen ropy, které se nyní pohybují na několikaletých maximech. V případě nafty přispívá ke zdražování také obvyklý podzimní nárůst poptávky po topných olejích, upozornila agentura DPA.



Pohonné hmoty prudce zdražují také u čerpacích stanic v České republice, kde jsou ceny teď nejvyšší téměř za sedm let. Průměrná cena Naturalu 95 podle údajů společnosti CCS ke 13. říjnu dosahovala 35,47 koruny za litr, za týden se tak zvýšila o 87 haléřů. Nafta ve stejném období zdražila o korunu a 16 haléřů na 34,07 Kč/l. Podle analytiků ceny dál porostou, někteří mluví o tom, že v zimě mohou atakovat 40 korun za litr.