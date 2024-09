Oktoberfest v oblacích. Letecké společnosti slaví uniformami, menu i suvenýry

Stalo se zvykem, že posádky různých dálkových linek společnosti Lufthansa s příchodem svátku mění své firemní uniformy za tradiční bavorský oděv. Letušky a stevardi Lufthansy se tak v oktoberfestových úborech letos vydají například z Mnichova do Ósaky nebo Johannesburgu, píše portál německých aerolinek.

Tradiční bavorský styl však letos zavládne i na několika evropských a vnitrostátních linkách. Mužští členové posádky budou mít tradiční saka se šortkami, zatímco ženy si obléknou dirndly, tedy oděv obvykle sestávající ze zástěry, široké sukně s vysokým pasem, přiléhavého živůtku s hlubokým výstřihem a košile.

„Jsme velmi rádi, že můžeme navázat na 16letou tradici letů v dirndlech a přivítat tak návštěvníky Oktoberfestu na zemi i na palubě letadel s bavorskou atmosférou,“ komentoval krok Stefan Kreuzpaintner, šéf společnosti Lufthansa Airlines.

Střih svátečních uniforem letos vytvořila německá společností Angermaier, je v džínově modré barvě, přičemž všechny komponenty a materiály jsou vyrobeny a zpracovány udržitelným způsobem.

„Oceňuji, že Lufthansa používá uniformu, která se jasně odlišuje od ostatních leteckých společností a reprezentuje naši kulturu. Děkuji, Lufthanso,“ napsal k oděvům aerolinek jeden z diskutujících, zatímco další dodal: „Proč posádky nenosí toto oblečení stále? Jsou krásnější než standard.“

Na zákazníky této letecké společnosti čeká také stejně oblečený pozemní personál, který vítá cestující u odletových bran v Terminálu 2 mnichovského letiště. „V nadcházejících týdnech se mnichovské letiště opět představí jako atraktivní vstupní brána na Oktoberfest a posádky v dirndlech k tomu jen přispějí,“ komentoval tradici předseda představenstva a generální ředitel mnichovského letiště Jost Lammers.

Cestující v saloncích Business a Senator třídy si navíc budou moci pochutnat na tradičních bavorských pokrmech, jako je mnichovská bramborová polévka, pečené vepřové maso a knedlíky v páře, zatímco cestující v první třídě najdou v saloncích tradiční bavorské pokrmy včetně kachních prsíček.

Oktoberfest is nearing and our Avionic bottle is all dressed up for the occasion! 🥨 Enjoy the special Wiesn Edition design on all short-haul flights over 45 minutes. Same great taste, now with a festive twist! 🥂✈️#Lufthansa #Wiesn pic.twitter.com/JRwfvOrl7G