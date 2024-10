Kilometrové fronty, hodiny čekání. Cestující paralyzovali letiště v Mnichově

Německý státní svátek znovusjednocení připadl letos na čtvrtek 3. října, a pokud si o den později v pátek Němci vzali volno, mají čtyřdenní dovolenou. To je jedno z možných vysvětlení nečekaného kolapsu odbavení na letišti.

V současné době probíhá také stále Oktoberfest, takže město je pod zvýšeným tlakem turistů.

Prvního října v Mnichově rovněž skončila digitální konference Bits & Pretzels. Dalším možným vysvětlením je také nedostatek letištního personálu, píše německý portál Focus.

Tiskové oddělení letiště sek příčině situace zatím nevyjádřilo, ani policejní oddělení mnichovského letiště nebylo schopno poskytnout žádné přesné informace. Fronta byla podle cestujících již v brzkých odpoledních hodinách o něco kratší.

„Je to neuvěřitelné, právě jsem přivezl přítelkyni a fronta vychází z terminálu a dvakrát se obtáčí až k nádraží a táhne se podél celého terminálu! Musí být nejmíň tříkilometrová, nikdy jsem nic takového neviděl. Dokonce ani na čínský Nový rok v Pekingu,“ popisuje situaci na mnichovském letišti jeden z cestujících.

V neděli končí Oktoberfest

Přestože byly všechny odbavovací brány otevřené, nápor mnohonásobně převyšoval kapacitu. Většina letadel ale odstartovala včas podle letového řádu.

Zda se ale všichni cestující dostali na palubu, zůstává vzhledem k fotografiím a popisům sporné. „Musela jsem to stihnout do minuty, 35 minut poté, co mělo letadlo původně odstartovat...“, napsala jedna z cestujících krátce po 13. hodině.

„Stáhli jsme personál odjinud, abychom zajistili spořádané čekání. Fronta se stále pohybovala, cestujícím jsme rozdávali vodu,“ uvedl pouze mluvčí letiště. Podle něj byla všechna stanoviště odbavení plně obsazena.

Kvůli instalaci počítačových tomografů je však v současné době kapacita kontroly snížena o osm procent.

Delší odbavení se na letišti v Mnichově očekává opět v neděli, kdy prodloužený víkend skončí a lidé se budou vracet. Své brány v tu dobu také zavírá místní Oktoberfest, dodává německý Focus.