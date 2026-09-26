Jednu z nejlukrativnějších pozic na největším evropském veletrhu železniční techniky obsadil bateriový vlak z dílen plzeňské Škody. Druhou generací těchto vlaků, které výrobce spolu s Českými drahami už 21 měsíců testuje na tratích v Moravskoslezském kraji, se budou cestující moci svézt na začátku příštího roku. „První generace těchto vozidel najezdila přes 1,25 milionu kilometrů. Máme tedy zkušenosti z provozu s pasažéry. Zkušenosti z tohoto provozu jsme využili při vývoji druhé generace,“ uvedl produktový ředitel Škoda Group Ivo Gurňák.
Česko je s tendry, kdy nejvyšší bodové ohodnocení náleží pouze nejnižší pořizovací ceně vlaků, jednou z posledních zemí v Evropě, která neplní evropské nařízení.