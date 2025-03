Nejekologičtější způsob dopravy? Flixbus dostal pokutu za greenwashing

14:17 , aktualizováno 14:39

Dopravní společnost Flixbus dostala u německého soudu pokutu za to, že své služby propagovala v Belgii jako ekologicky šetrné, aniž by se to zakládalo na pravdě. Ukázalo to vyšetřování v rámci celoevropské kontroly, o kterém informuje belgická agentura Belga. Flixbus podle agentury musel zavádějící tvrzení odstranit.