Zpožděné vlaky, aut téměř stejně. Experti strhali německou jízdenku za 9 eur

Experti z mnichovského institutu ale jízdenku podrobili kritice. Když s odstupem poměřovali náklady a výnosy projektu, došli k závěru, že dosažené výsledky v žádném případě neospravedlňují vynaložené miliardy, píše německý portál Spiegel.

Studie mnichovského institutu Ifo, Univerzity FAU v Norimberku a salcburské univerzity došla k tomu, že projekt devítieurové jízdenky zredukoval automobilovou dopravu jen o čtyři až pět procent. Na druhé straně naopak vedl k mimořádnému nárůstu zpoždění přetížených německých vlakových linek, jejichž četnost se zvýšila o 30 procent. Příčinou zpoždění byl podle expertů příval pasažérů nalákaných extrémně levnou jízdenkou.

„Jízdenka za 9 eur vyšla spolkovou vládu celkem na 2,5 miliardy eur (asi 62 miliard korun). Automobilovou dopravu však snížila jen velmi nepatrně. Šlo o drahé a neúčinné opatření. Vlaky často nabíraly obrovská zpoždění, hlavně na regionálních linkách, kde levnější jízdenky platily. Nepřímo se však opatření dotklo i dálkových vlaků,“ shrnuje dosažené výsledky Sarah Neckerová, ředitelka Centra pro sociálně tržní hospodářství z institutu Ifo.

Německá vláda přikročila k projektu devítieurové jízdenky v létě 2022 v reakci na vysoké ceny pohonných hmot i dalších energií. Všichni pasažéři v Německu měli možnost od června do srpna využívat jednotlivé druhy městské i regionální dopravy za 9 euro, a tedy v přepočtu zhruba za 220 korun. Část německé vlády projekt obhajovala i jako prospěšný pro globální klima.

Podle propočtů přivedla levná jízdenka do vlaků o téměř 430 tisíc lidí více. „Zvýšil se také počet cest v německých vlacích o víkendech. To ukazuje, že levnější jízdné využívali Němci i k volnočasovým aktivitám. Na druhou stranu je ale možné konstatovat, že pokles denního dojíždění autem do práce byl během týdne jen velmi nízký a po skončení platnosti jízdenky se vrátil na původní úroveň,“ doplňuje profesor Mario Liebensteiner z univerzity FAU v Norimberku.

Autoři studie zároveň předpokládají, že současná jízdenka Deutschlandticket, která je v platnosti od března roku 2023, bude mít pravděpodobně velmi obdobné dopady. Její nevýhodou je navíc v porovnání s devítieurovým projektem mnohem vyšší cena (49 euro na rok, a tedy asi 1 150 korun na měsíc). I proto bude výsledný dopad na redukci automobilové dopravy ještě menší.

Odborníci z mnichovského institutu Ifo tak docházejí k tomu, že z jízdenky Deutschlandticket těží zejména ti, kteří veřejnou dopravu pravidelně využívali již dřív. Nyní tedy na tom ušetří. Pro ostatní potenciální zájemce však není dostatečně zajímavá.