Bilger upřesnil, že už začal jednat s jednotlivými německými spolkovými zeměmi, které by musely s dočasným povolením jízdy kamionů v neděli a o svátcích souhlasit. Cílem opatření je umožnit přeložit část nákladu, který by za běžného stavu přepravovaly lodě, právě na silnice. Další část by mohly transportovat nákladní vlaky. Ministr dopravy zdůraznil, že se nedá čekat, že by se v srpnu situace na německých řekách zlepšila.
Pro říční dopravu je v Německu zásadní především Rýn. Například na stanici Kaub u Koblence dnes naměřili plavební hloubku 19 centimetrů. Řeka je zhruba o metr hlubší, než je plavební hloubka. Předchozí negativní rekord ve stanici Kaub byl 25 centimetrů. Například v Kolíně nad Rýnem je nyní řeka na nejnižší úrovni od roku 1816.
|
Dunaj loni a letos. Satelitní snímky ukazují, jak vyschlo koryto evropského veletoku
Ekonomové přitom varují, že by nedostatek vody v německých řekách mohl mít následky na celé hospodářství. Ekonom Thilo Schäfer z berlínského Institutu německého hospodářství (IW) už v úterý varoval, že by se hrubý domácí produkt (HDP) mohl letos kvůli suchu snížit o 0,4 procentního bodu. Německá ekonomika by tak mohla letos opět stagnovat.
Zástupci chemického průmyslu už varovali, že mohou být nuceni omezit výrobu. Řada významných německých chemických společností sídlí na západě Německa v okolí Rýna. Chemický gigant BASF transportuje po řece až 40 procent své výroby v hlavní továrně v Ludwigshafenu.