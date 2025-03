Letiště v Německu ochromila hromadná stávka, zrušeny jsou i spoje s Českem

K výstražné stávce se na výzvu odborového svazu Verdi nakonec připojili zaměstnanci na 13 letištích po celé zemi, jsou mezi nimi Frankfurt nad Mohanem, Mnichov, Berlín-Braniborsko, Hamburk, Düsseldorf, Brémy, Hannover, Dortmund, Kolín nad Rýnem/Bonn, Lipsko/Halle, Stuttgart, Weeze u Düsseldorfu a Karlsruhe/Baden-Baden. Stávkují pracovníci pozemního personálu, například zaměstnanci, kteří mají na starosti odbavování či bezpečnostní kontroly.

Už v neděli se konala předem neohlášená stávka na letišti v Hamburku, která narušila cestovní plány více než 40 000 pasažérů. V pondělí se podle odhadu sdružení letišť ADV dotkne pracovní protest více než 510.000 lidí. V aktuálním sporu se v minulých týdnech stávkovalo už například na letištích v Mnichově, Düsseldorfu či Kolíně nad Rýnem/Bonnu.

Podle ADV se celkově aktuální protesty dotkly už 800 000 pasažérů. Úřad pro leteckou bezpečnost (DFS) uvádí, že v Německu v průměru vzlétne či přistane denně 6000 letadel, dalších 3000 jich německých vzdušným prostorem proletí.

Výstražná stávka je součástí širšího konfliktu při vyjednávání o platech ve veřejném sektoru, včetně odměňování hasičů, pečovatelů, řidičů autobusů či vychovatelů. Verdi požaduje zvýšení platového tarifu o osm procent, nejméně o 350 eur (přes 8700 Kč) měsíčně. Navíc chce pro zaměstnance další tři dny dovolené.

Zástupci obcí považují požadavky za přehnané, především dodatečné dny volna by podle nich omezily dostupnost komunálních služeb. Stát a obce žádný konkrétní návrh k jednání zatím nepředložily. Rozhovory odborářů se zaměstnavateli začnou v pátek v Postupimi. Do konce týdne vstoupí do výstražných stávek zaměstnanci i v dalších oborech veřejného sektoru.

Pondělní stávku kritizuje mimo jiné svaz podnikatelů v letecké dopravě BDLS. „Stávková opatření na 13 letištích nevedou k žádnému cíli a ukazují jen nezřízenost odborů, se kterou jsme v tomto kole rozhovorů opět konfrontováni,“ uvedl hlavní vyjednavač BDLS Christian Huber.

Také jednatel svazu letecké dopravy BDL Joachim Lang považuje pondělní stávku za nepřiměřenou. Podle něj ochromí celou jednu dopravní branži, ačkoliv letiště, aerolinky, ale ani gastronomické provozy a hotely nejsou součástí jednání. Zástupkyně odborů Verdi Christine Behleová tvrdí, že odboráři byli ke stávce donuceni, protože zaměstnavatelé nepředložili „žádnou nabídku a neukázali ochotu splnit naše oprávněné požadavky“.