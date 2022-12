Německo se přiblížilo levné jízdence. Vyřešilo problémy s financováním

Původně měl projekt nové jízdenky běžet už od prvního ledna. Kvůli sporům o financování se ale jednotlivé kroky zbrzdily. Nedařilo se vyřešit, kdo bude hradit případné dodatečné náklady, které mohou vzniknout.

Podle politiků by měl celý projekt stát Německo asi tři miliardy eur, což je v přepočtu více než 70 miliard korun. Spolková vláda má uhradit polovinu nákladů, zbytek zaplatí jednotlivé zemské státy.

Odborníci ale varovali, že konečné náklady na projekt mohou být nakonec i o miliardu eur vyšší. Na čtvrteční schůzce tak všechny strany tento případný problém řešily a pro rok 2023 se dohodly na rovnoměrném sdílení také případných dodatečných nákladů.

Jednotlivé německé země nyní tento projekt vítají. Premiérka Sárska Anke Rehlingerová okomentovala dotovaný program jako „významný krok v revoluci mobility“. Nejvyšší činitel Severního Porýní-Vestfálska Hendrik Wüst pak uvedl, že projekt celoněmecké jízdenky je díky čtvrteční dohodě nyní postaven na pevných základech.

Zatím ale není zřejmé, kdy se celý projekt nakonec rozeběhne. Berlínská starostka Franziska Giffeyová třeba uvedla, že to nebude dříve než v březnu. „Vypadá to, že půjde pravděpodobně o květen. Záleží ale na jednáních. Velmi doufám, že se to podaří brzy,“ řekla pro deník Deutsche Welle.

I Německý svaz měst a obcí přiznává, že zemi čeká před úplným spuštěním ještě hodně práce. „Implementace ve městech a regionech bude náročná. Federální vláda potřebuje udělat ještě potřebné kroky tak, jak stanovují pravidla evropského práva,“ řekl pro deník ZDF Helmut Dedy.

Nová jízdenka je pokračováním devítieurové jízdenky z letošního léta. K té se kancléř Olaf Scholz se svým kabinet odhodlal po vypuknutí ruské války na Ukrajině. Německo se jejím prostřednictvím snažilo motivovat k používání veřejné dopravy a ke zmírnění nepříznivé nálady mezi německými spotřebiteli kvůli vysokým cenám energií.

7. června 2022