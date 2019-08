S meziročním skokovým nárůstem 10 procent přepravilo indické letiště Indira Gandhi International Airport 69,9 milionu cestujících. Je nejvytíženějším letištěm v Indii co se odbavených pasažérů i počtu jednotlivých letů týče. Podle plánů na výstavbu a rozšiřování by se do roku 2030 měla kapacita odbavených cestujících zvýšit na 100 milionů.

Autor: Google Earth