Incident se týkal letu Lufthansa LH2446, který měl minulý čtvrtek odletět z mnichovského letiště v 21:30 místního času do dánského hlavního města. Přestože měl značné zpoždění, letištní autobus odvezl pasažéry k letadlu Airbus A320neo zaparkovanému na vzdálené stojánce.
Krátce před půlnocí se od letecké společnosti dozvěděli, že letecká společnost mezitím let zrušila. Lufthansa se pokusila zajistit autobusy, které by cestující odvezly zpět na terminál, ale neúspěšně, píše portál Simpleflying.com
„Od zaměstnanců jsme se dozvěděli, že se již nemohou spojit s nikým z letiště. Letiště je prostě zavřené,“ uvedla jedna z pasažérek. Všichni řidiči autobusů podle ní již odešli domů a nikdo nesmí opustit letadlo.
Posádka později informovala cestující, že nejsou k dispozici žádní řidiči autobusů. Vzhledem k tomu, že přístup do letištních provozních prostor je v Německu přísně regulován, nemohli cestující opustit letadlo pěšky.
Letadlo obvykle používané pro krátké evropské trasy ovšem nebylo vybaveno pro delší pobyt na letišti. Zprávy uvádějí, že k dispozici měli pasažéři pouze omezené množství jídla a nápojů a palubní personál jim neposkytl žádné deky ani polštáře.
Letadlo Airbus A320neo použité pro tento let je obvykle konfigurováno pro krátké trasy. Může přepravit až 180 cestujících, ale kapacita může být nižší v závislosti na konfiguraci kabiny.
Cestující nakonec následujícího rána nastoupili do letištního autobusu, který je odvezl zpět na terminál. Mnozí z nich si později rezervovali jiné lety, včetně ranního spoje, který měl však také zpoždění.
Plánovaná doba letu do Kodaně je asi 90 minut, ale cestující údajně strávili v letadle šest až sedm hodin.
Proč Mnichov a proč Lufthansa?
Podobnou situaci by možná pasažéři mohli aerolinkám odpustit na méně frekventovaném letišti. V tomto případě však šlo o jeden z hlavních hubů společnosti Lufthansa.
„Ptali jsme se posádky, proč nemůžeme prostě vystoupit z letadla a vrátit se pěšky do terminálu, ale řekli nám, že to není možné,“ uvedla další z cestujících. Palubní personál cestující pouze informoval, že takový krok by byl v rozporu se zákonem, neboť přístup do areálu letiště podléhá přísným pravidlům.
Na letištní ploše v Mnichově uvázla toho dne kvůli kombinaci nedostatku řidičů autobusů a nepříznivého počasí i další letadla. Kromě výše zmíněného letu do Kodaně potkal stejný osud i další krátký let do Gdaňsku a dva regionální lety do Štýrského Hradce a Benátek provozované společností Air Dolomiti.
„Něco takového je zcela nepřijatelné. Lufthansa i německé letiště opět prokázaly naprostý nedostatek empatie vůči svým zákazníkům,“ komentoval incident jeden z cestujících podle leteckého portálu.