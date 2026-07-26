V roce 2019 upoutala tato havárie pozornost Russa Matthewse, prezidenta nadace Air/Sea Heritage Foundation. Když narazil na článek o zavazadlovém štítku z tohoto letu, který vyplavilo moře na pobřeží Floridy, historický význam letadla Clipper Endeavor ho přiměl k hlubšímu pátrání, píše portál The Guardian.
Několik let pak prohledával archivy společnosti Pan Am a Pobřežní stráže, v nichž hledal stopy vedoucí k místu havárie. Pomohly mu také zprávy Úřadu pro civilní letectví, který byl předchůdcem dnešního Federálního úřadu pro letectví FAA. Klíčem k nalezení trosek letounu se staly záznamy z Portorika z jednání ohledně havárie a mapa s odhadem místa vypracovaná piloty letectva, kteří byli svědky nehody.
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Tony Romeo, generální ředitel společnosti Deep Sea Vision zabývající se podmořským průzkumem, uvedl, že se k této akci připojil v okamžiku, kdy se jedna z jeho lodí nacházela v oblasti Portorika a měla na palubě moderní podvodní dron vybavený vhodnými senzory. Společnost Deep Sea Vision již dříve vedla neúspěšné šestiměsíční pátrání po letadle letecké průkopnice Amelie Earhartové.
Matthewsova skupina zkombinovala své výzkumné údaje s meteorologickými daty z doby havárie a vytvořila pátrací mapu pokrývající oblast o rozloze asi 18,5 km čtverečních. Dron trosky objevil již při prvním průzkumu v hloubce asi 600 metrů.
„Pohled na lesklý hliníkový trup, který se k nám odrážel z mořského dna, byl nesmírně dojemný okamžik,“ uvedl moderátor pořadu Expedition Unknown Josh Gates, který se akce rovněž zúčastnil.
Za pár minut pod hladinou
Letadlo Douglas DC-4, které se velikostí přibližně vyrovnalo dnešnímu modernímu Boeingu 737, letělo 11. dubna roku 1952 z Portorika do New Yorku a přepravovalo 64 cestujících a pět členů posádky. Hned po vzletu však přišlo o oba pravé motory. Piloti pak museli nouzově přistát na vodě, což všichni na palubě přežili. Jelikož však předletové bezpečnostní instruktáže ještě nebyly běžnou praxí, v kabině zavládl chaos a panika a mnoho cestujících nechtělo opustit vrak, zatímco další se snažili najít záchranné vesty, píše web MailOnline.
Členové posádky se marně pokoušeli vytáhnout záchranné čluny. Během pouhých tří minut se utopilo 52 lidí, když letadlo zmizelo pod hladinou Atlantiku.
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Záchranným týmům a americké pobřežní stráži se podařilo zachránit pouze pět členů posádky a 12 cestujících. Trosky letadla zůstaly pod vodou po dobu 74 let, nedosažitelné kvůli velké hloubce.
Havárie, která zachránila životy
„Tato událost se stala katalyzátorem a pomohla urychlit zavedení bezpečnostních opatření, jako je lepší plovací vybavení a předletové instruktáže,“ uvedl odborník na leteckou bezpečnost John Cox, pilot a zakladatel společnosti Safety Operating Systems. „Je to jeden z milníků na cestě k tomu, čeho dnes v oblasti letecké bezpečnosti dosahujeme,“ dodal.
Tato tragická havárie vedla k zásadním reformám v protokolech letecké bezpečnosti, v jejichž důsledku Úřad pro civilní letectví zavedl povinnost provádět předletové bezpečnostní instruktáže a ukázky postupů v nouzových situacích – včetně předvedení cestujícím, jak nafouknout záchrannou vestu.
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Předpokládá se, že tyto reformy pravděpodobně zachránily tisíce životů za téměř 75 let, které uplynuly od havárie letadla Clipper Endeavor.
„Pokaždé, když dnes nastoupíte do letadla, jste v bezpečí kvůli tomu, co se stalo tomuto letadlu a jeho cestujícím před třemi čtvrtinami století,“ řekl Gates. Tento historický objev podle něj přinese trochu klidu rodinám těch, kteří byli na palubě. „A poslouží jako připomínka pro dnešní cestující, že máme vůči tomuto osudovému letu dluh v podobě vzpomínky,“ uzavřel podle britského webu MailOnline.