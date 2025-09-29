Královnin věnec i trafika Roda Stewarta. York láká na jedinečné muzeum železnice

Industriální budova zapsaná jako památka II. stupně vznikla v 70. letech 19. století jako hlavní nákladové nádraží v Yorku a byla v provozu až do 60. let 20. století. Od roku 1990 sloužila budova jako domov pro šest vagonů britského královského vlaku. Během projektu prošla budova významnými architektonickými a stavebními úpravami, píše BBC.
„Práce byly komplexní. Vyměnili jsem celou střechu, nainstalovali jsme nové fotovoltaické panely a provedli jsme práce na památkově chráněných fasádách a exteriérech,“ říká ředitel instituce Craig Bentley.
Hlavním kurátorem Národního železničního muzea v Yorku je Andrew McLean. „Od 70. let 19. století do ní zatékalo,“ říká. „Někdy, když pršelo, museli jsme vodu zachycovat do kbelíků. To, že je tato budova poprvé odolná proti větru a vodě, je pro nás zásadní změna.“
Šinkansen i Létající Skot
Železniční muzeum v Yorku vystavuje desítky ikonických parních lokomotiv, mezi něž patří třeba lokomotiva Mallard – světový parní rekordman, který dosáhl rychlosti přes dvě stě kilometrů za hodinu. Nebo ikonická lokomotiva Flying Scotsman, vůbec jedna z nejznámějších britských parních lokomotiv. V muzeu mají například i jeden z prvních šinkansenů.
Nově otevřená expozice však zahrnuje i dříve neviděné železniční relikvie, jako je věnec umístěný na lokomotivě, která v roce 1901 přepravila pohřební vlak královny Viktorie z Paddingtonu do Windsoru. Podle kurátorů byl více než třicet let uložen ve skladu a jeho náročná restaurátorská práce zahrnovala otevření schránky, která byla více než 100 let zapečetěna.
„Je to poprvé, co lidé budou moci tento věnec od té doby vidět. Byl pečlivě restaurován a je to úžasný předmět,“ vysvětluje McLean. Další novinkou je knihkupectví WH Smith, které bylo otevřeno v londýnské stanici Waterloo v roce 1921.
„Měl jsem to štěstí, že jsem potkal člověka, který v této pokladně pracoval,“ říká kurátor McLean. „Jedním z pravidelných cestujících byl tehdy zpěvák Rod Stewart. Jízdenky si kupoval právě v této pokladně.“
Vstup zdarma
Muzeum poprvé zpřístupňuje návštěvníkům stovky předmětů, z nichž některé se v jeho sbírkách ocitly náhodou. Například krabici na ohřev hamburgerů v mikrovlnné troubě muzeu darovala železniční společnost Great North Eastern Railway v roce 1999.
Hned vedle ní jsou ve vitríně vystaveny tehdy revoluční kávové a čajové šálky Maxpax, které v roce 1979 představila společnost British Rail. Byly navržené tak, aby se lidé nepopálili o horký nápoj. Hned pod nimi je stříbrná konvice na kávu ve tvaru parní lokomotivy, která v 19. století zaujímala čestné místo v bufetech nádraží ve Swindonu.
„Lidé si myslí, že jídlo ve vlaku bylo něco strašného, ale ve skutečnosti to byl vlak s jedním z nejlepších stravovacích zařízení, jaké jste v této zemi mohli najít,“ říká kurátor Andrew McLean.
Kurátoři do nové haly také nainstalovali audio a obrazové materiály představující příběhy lidí, kteří v uplynulých 200 letech železnici využívali a pracovali na ní. Muzeum nyní vlastní největší sbírku železničních předmětů na světě a je nejnavštěvovanější atrakcí zdarma v regionu. „Jsme opravdu hrdí na to, že jsme otevřeni pro všechny,“ nechal se slyšet jeho ředitel Bentley. „Nenapadá mě žádný jiný průmysl nebo druh dopravy, který by měl takový dopad na společnost,“ uzavírá.