Po deseti dnech od vyhlášení stávkové pohotovosti informovala jedna z odborářských organizací Smart Unity, že stávková pohotovost trvá až do odvolání.

„Ačkoli vnímáme posun ze strany Smartwings ohledně přístupu k vzájemným jednáním, což je také důvod, proč jsme se rozhodli prozatím nepřejít do ostré stávky, tak i dílčí projednávané změny nebyly dosud implementovány a mělo by se tak stát snad v následujících dnech,“ uvedli odboráři v prohlášení. V krajním případě jsou připraveni vyhlásit i stávku na 30. června. Odbory čekají do té doby ještě dvě jednání se zástupci aerolinek Smartwings.

Stávková pohotovost od června

Čtyři odborová sdružení letecké společnosti Smartwings na začátku června vyhlásila stávkovou pohotovost. Důvodem jsou podle jejich společného prohlášení dlouhodobé problémy, které ohrožují jak zaměstnance, tak provozní spolehlivost společnosti. Odbory poukazují zejména na přetěžování pilotů, nahodilé změny v plánování letů, nedodržování pracovních pravidel a slabou komunikaci ze strany vedení firmy. Od společnosti chtějí nápravu.

„Obě strany deklarovaly již začátkem června, že mají zájem na konstruktivním jednání, které je vedeno. Věříme, že se dosáhneme úspěšného konsensu ohledně uzavření kolektivní smlouvy,“ řekla pro iDnes Vlaďka Dufková, mluvčí společnosti Smartwings.

Do stávkové pohotovosti se zapojily organizace Smart Unity, Odborová organizace posádek letadel, České sdružení dopravních pilotů CZALPA ČSA a Odborový svaz zaměstnanců letectví.