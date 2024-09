Zpět ke kořenům. Největší nákladní plachetnice světa vyplula přes Atlantik

Lodní doprava je do značné míry závislá na spalování ropy. Na celosvětových emisích oxidu uhličitého se podílí zhruba třemi procenty. Francouzský výrobce lodí TOWT, který stojí i za touto 81 metrů dlouhou nákladní plachetnicí, doufá, že částečným nebo úplným využitím větru namísto ropy nebo nafty by mohly budoucí nákladní lodě výrazně snížit své emise, píše portál Euro Weekly News.

Podle loďaře mají takovéto nákladní plachetnice uhlíkovou stopu, která je jen desetinou uhlíkové stopy běžných kontejnerových lodí. „Po staletí jsme věděli, že nad širým mořem fouká hojně, a měli jsme lodivodské mapy,“ řekl časopisu New Scientist generální ředitel společnosti TOWT Guillaume Le Grand. „Nyní je však díky satelitní komunikaci a technologii směrování vítr také velice předvídatelný, což z něj činí spolehlivý zdroj pohonu,“ dodává.

Podle časopisu New Scientist produkuje loď pouze méně než 2 gramy emisí uhlíku na tunu nákladu na kilometr, zatímco běžná kontejnerová loď vypouští více než 20 gramů.

Není to závodní loď

Jméno lodi Anemos je odvozené ze starořeckého slova vítr. Plavidlo využívá pokročilou technologii plachet inspirovanou oceánskými závody plachetnic, aby maximalizovala účinnost větru a minimalizovala závislost na fosilních palivech. Trup byl původně postaven v Rumunsku a finální montáž a vybavení proběhly ve Francii. Unikátní plavidlo se ale již nespoléhá na lidské námořníky při nastavování plachet, využívá k tomu důmyslný systém kladek, pohonů a senzorů.

Není to však zrovna závodní plavidlo. V závislosti na větrných podmínkách může Anemos dosahovat rychlosti téměř 20 km za hodinu. V případě nouze se spolehne na záložní dieselelektrické motory.

Společnost TOWT doufá, že do budoucna vybuduje flotilu nejméně osmi podobných lodí, které by mohly ročně přepravit celkem 200 000 tun zboží z míst, jako je Kolumbie, Martinik, Guadeloupe a Brazílie, která jsou významnými producenty kávy nebo čokolády. Kromě New Yorku zahrnuje transatlantická trasa Anemu zastávky v kolumbijské Santa Martě, brazilské Vitorii a kanadském Québeku. Tyto destinace byly pečlivě vybrány tak, aby maximalizovaly efektivitu nákladu a demonstrovaly schopnost lodi obsluhovat různé trhy.

Kromě přínosů pro životní prostředí nabízí Anemos svým zákazníkům i certifikaci nízkouhlíkové dopravy. Každý náklad totiž dopravce doprovodí štítkem s číslem plavby, který je určen pro spotřebitele. Poskytne tak hmatatelný důkaz o udržitelnosti celého přepravního procesu. Certifikace slouží jako účinný marketingový nástroj pro společnosti, které se zavázaly k ekologicky odpovědným postupům.

Anemos by měla do New Yorku dorazit 3. září. Protože veze alkohol, po připlutí plavidlo čeká oslava, uzavírá portál Euro Weekly News.