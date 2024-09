Nákladní elektrokola mohou spasit města. Firmy to vědí, ostatní na ně šetří

Za jediný pracovní den lze v londýnských ulicích napočítat peloton i 80 nákladních kol najednou. Jsou mezi nimi známé tříkolky s velkým nákladním prostorem mezi předními koly, ale také dvoukolky s obrovským rozvorem například cyklistických elektrikářů, píše agentura Bloomberg.

Mezi podnikateli, který si tento způsob dopravy nemůže vynachválit, je i majitel obchodu s vejci v Dalstonu Simon Boot. „Dokážu převézt týdenní dodávku 1 400 vajec bez rozbití,“ říká. Další stroj se zapečetěným boxem vpředu převáží oděvy mezi luxusními maloobchodními prodejnami a městskými krejčovskými dílnami. Jiný se samostatným přívěsem pro přepravu osob vozí zase turisty.

Dříve je nikdo neznal

Kavalkáda nákladních kol v londýnských ulicích může někomu připadat jako neobvyklý obrázek, většina Londýňanů si však už na ně zvykla. Podle chytrých dopravních kamer nově vyškolených k rozlišování projíždějících nákladních kol od těch běžných se počet nákladních kol zvýšil ve vnitřním Londýně do roku 2023 o 73 procent, v celém městě pak o 63. Pro britský cyklistický průmysl, který se momentálně potácí po pandemickém poklesu i desetiletími neuspokojivých investic do infrastruktury jsou nákladní kola jedním, ne-li jediným světlým bodem.

Mnohé z nákladních kol se vyrábějí v nejrůznějších konstrukcích a velikostech, jsou stále častěji vybaveny motorem poháněným baterií. Model nákladního kola Urban Arrow Tender 2500 například uveze až 300 kilogramů zboží. To je vzhledem k průměrnému zatížení 39 procent londýnských dodávek, které se po ulicích pohybují ze tří čtvrtin prázdné, slibné číslo. Prodej nákladních kol, která jsou stále častěji považována za cenově výhodnou alternativu k druhému automobilu, tak pomáhá udržovat obchody s koly nad vodou.

„Nákladní elektrokola ještě před čtyřmi nebo pěti lety nikdo neznal, nyní zažívají boom a tvoří více než 40 procent našeho obchodu podle objemu,“ říká Dan Parsons z prodejny nákladních elektrokol Fully Charged. Dodává, že prodeje jsou poměrně rovnoměrně rozděleny mezi soukromníky a firmy. Jeho prodejna nabízí i dětský koutek a testovací jízdy, které zákazníkům pomáhají vybrat ten správný model.

Největší potenciál mají nákladní kola v centrech měst především pro podniky. V současné době se 90 procent veškerého zboží v Londýně přepravuje po silnici. Podle odhadů správního orgánu zodpovědného za dopravu ve Velkém Londýně TfL by do roku 2030 mohlo být až 17 procent cest dodávek v centru Londýna nahrazeno nákladními koly a 4 procenta pak v celém městě. Elektrokola by podle úřadu mohla nejen pomoci zlepšit kvalitu ovzduší a snížit počet obětí dopravních nehod, ale také odstranit 30 000 tun emisí uhlíku ročně.

Londýnský komisař pro pěší a cyklistickou dopravu Will Norman upozorňuje, že dosažení tohoto cíle však představuje docela velkou výzvu. „Jednou z největších je informovanost. Je důležité, aby aby podniky pochopily potenciál strojů a byly si jisté, jak je nejlépe využívat,“ říká. Druhým problémem podle něj je, aby jezdci byli dostatečně vyškoleni.

Podpora je nutná

Tým londýnské prodejny elektrokol Fully Charged se již pět let snaží o změnu myšlení v oblasti nákladních kol. „Představujeme si kola jako klíčovou součást vize udržitelné obchodní čtvrti v budoucnosti, ať už jde o dojíždění do práce nebo o součást dodávek a provozu,“ říká Jack Skillen, který rovněž organizuje každoroční jízdu Londýnem na nákladních kolech. Podle jeho slov nejsou v čele této akce jen podniky střední třídy. „Na nákladních kolech jezdí do práce i umývači oken, elektrikáři, řezníci, nejrůznější lidé a kurýři,“ dodává.

Vzhledem k tomu, že nákladní kola stojí tisíce liber, je finanční podpora klíčová. Financování ze strany TfL a sponzorů již pomohlo některým podnikům z Londýna nakoupit nákladní kola, tato výhoda však nyní skončila. TfL nedávno vypsal grant pro pět londýnských městských částí. Očekává se, že mnoho žadatelů budou malé podniky a živnostníci, kteří provozují jedno nebo jen malý počet vozidel.

Prozatím je však situace nejednotná. „Nákladní kola jsou věc, která mění život. Lidé vidí, že ve městech fungují, což jim pomáhá opustit auto. Děti si už cestou do školy nestěžují na dopravu. Díky opatřením, jako jsou cyklostezky, je to nyní možné, říká Dan Parsons ze společnosti Fully Charged.

Kde na to vzít?

Velkou překážkou pro širší zavádění nákladních kol je však současná ekonomická situace Británie. „Mnoho podniků je nyní opatrnějších při utrácení peněz, takže se častěji snaží zůstat u toho, co znají, jako jsou třeba dodávky s dieselovými motory,“ říká Parsons. Cíle pro nulové emise uhlíku se podle něj před volbami zmírnily. V průběhu covidu podle něj bylo vidět, jak dodávky mizí z města díky bezemisním zónám a větší cyklistické infrastruktuře a dalším silničním omezením.

Tým prodejců nákladních kol z Fully Charged si nyní vede adresář služeb založených na nákladních kolech, aby pomohl podnikům vybrat efektivnější přepravu zboží, ať už jde o odpad, praní prádla nebo kurýry.

„Nemocnice rozvážejí vzorky krve na kolech, právnické firmy využívají kola pro své zakázky,“ říká Skillen. Záleží ale na tom, zda o tom firmy vědí a chtějí se změnit. Zatímco nízkoemisní dodávky dosud získávaly vládní dotace, podpora nákladních kol je podle něj menšího rozsahu a zavádění je nesystematičtější.

„Myslíme si, že k tomu, abychom mohli pokračovat v akceleraci nákladních kol, je zapotřebí finanční podpora,“ říká organizátor jízd nákladních kol Skillen. „Je to stále nový trh, takže nemůžeme usnout na vavřínech. Musíme Londýn elektrifikovat, protože jenom tak dekarbonizujeme dopravu,“ uzavírá podle Bloombergu.