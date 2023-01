Západ řeší, jak nahradí ruskou naftu. Přepsat trasy tankerů bude těžší než u ropy

Sankce západního světa na ruské černé zlato už v tuto chvíli zásadním způsobem překopávají celosvětový petrolejářský trh. V případě nafty a dalších ropných produktů bude „přepsání tras“ o trochu krkolomnější. Zásadní problém spočívá v tom, že tankerová přeprava ropných paliv je složitější než přeprava samotné ropy. Tu šlo v evropských dodávkách nahradit víceméně hladce. Změnily se trasy zaoceánských tankerů, Spojené státy a země Perského zálivu zvýšily produkci.

U ropných produktů se situace komplikuje například tím, že je jich mnoho a tanker, který přepravuje jeden druh paliva, nemůže vždy automaticky přejít na produkt jiného druhu. Vnitřní nádrže lodě se před takovou změnou musí vyčistit, aby nedošlo k znehodnocení nákladu, popsala v analýze agentura Bloomberg.

Při přepravě paliv z Ruska do Evropy dlouhodobě převažovala flexibilnější malá plavidla korzující přes Baltské moře. Pro ně teď bude muset Rusko najít jiné odbytiště ropných produktů, zejména v Asii. Jenže jeho „vlajková“ ropa Ural se standardně vypravuje do světa ze západních přístavů Ruska daleko od jinak velmi blízkých asijských států. Lze očekávat že menší lodě si s delšími trasami přes oceány neporadí.

„Očekáváme, že sankce uvalené na ropné produkty způsobí větší narušení ruské ropné produkci, protože nalezení alternativních odběratelů, jakožto i dopravních a dalších služeb k dosažení těchto odběratelů bude pravděpodobně náročnější,“ analyzuje situaci americký Úřad pro energetické informace.

Kde vzít naftu

Pro EU spočívá zřejmě největší potíž v nahrazení importu nafty. Před válkou pocházelo 40 procent veškerých naftových dodávek do EU právě z Ruska. Evropa nemá kapacity, aby tento objem vykryla, a ani světovým producentům se to nepodaří ze dne na den. Předpokládanou náhradou jsou dodávky z Blízkého východu a Spojených států, nicméně podle Bloombergu se může paradoxně ukázat, že nejdůležitějším náhradníkem bude Čína.

Export nafty z této země v posledních měsících skokově rostl. Jen zlomek tohoto objemu dopluje až do Evropy, to ale není podstatné. Čína vykrývá poptávku v asijském regionu a tím pádem větší objem nafty ve světě zbude na Evropu. Podobně Turecko by mohlo dovážet ruskou motorovou naftu, využít ji k zásobování svého domácího trhu a poptávku v Evropě vykrývat vlastními rafineriemi.

Stejně jako u limitu na cenu ropy bude strop na cenu ropných produktů nástrojem, který se týká přepravovacích a pojišťovacích společností. Tyto firmy nebudou moct poskytovat ruským ropným produktům své služby, pokud jejich ceny přesáhnou určité hodnoty. Zatím ale není jasné, na jaké úrovni bude strop nastaven.

Háček spočívá vtom, že existuje celá řada ropných produktů: kromě těch známějších, jako je nafta a benzin, se vyrábí také topný olej, solventní nafta nebo třeba vakuový plynový olej. Za standardních tržních podmínek má každá tato položka jinou cenu. V potaz se berou i specifické parametry, například obsah síry či kovu nebo hustota.

Cenový strop

Navzdory této rozmanitosti plánují nejsilnější země světa G7 zavést jen dva stropy na ropné produkty. Jeden bude pro paliva levnější, než je ropa, a druhý pro dražší produkty. Nicméně, některé z nich se využívají jako surovina při výrobě jiných paliv. Solventní naftu lze například použít při výrobě benzinu nebo plastů. Strop na jedné úrovni tak zprostředkovaně může ovlivnit cenu dalších produktů. Jaké dopady to bude mít v praxi, zatím nikdo nedokáže odhadnout.

Aktuálně platný cenový strop na ruskou ropu činí 60 dolarů za barel. Ruská ropa Ural tuto hranici od začátku prosince nepřekročila, její cena se pohybuje pod 55 dolary. Důvodem je to, že kvůli embargu dovozu do Evropy musí ruské rafinerie zohlednit nákladnou přepravu přes tisíce kilometrů do Asie. Vedle toho americká ropa Brent se prodává zhruba za 85 dolarů za barel.

Kvůli embargu a cenovému stropu na ropu přichází Rusko každý den o 160 milionů eur, avšak stále vydělává na celkovém vývozu fosilních paliv odhadem 640 milionů eur denně, vyplývá z dat finské výzkumné agentury CREA. Příjmy Ruska z exportu fosilních paliv v prosinci meziměsíčně klesly o17procent.

Česko má z embarga výjimku. Ruské ropné produkty bude moct dovážet až do konce tohoto roku a ropa z agresorské země bude do tuzemska proudit ropovodem Družba až do poloviny roku 2024. Tedy za předpokladu, že se Kreml nerozhodne utáhnout kohoutek.