Padesát za litr je stále málo. Drahá nafta nenutí dopravce k hledání alternativ

Právě baterie jsou z alternativních technologií včetně vodíku nebo synteticky obnovitelných paliv zatím nejdále. „Čtyři e-trucky využíváme například lokálně v Polsku, další například na čtrnácti vybraných dálkových trasách v Německu. V Česku jejich využití zatím testujeme,“ říká Jiří Chlup ze společnosti Raben Logistics.
Zmínka o testování v Česku se týká dvoutýdenního pokusného provozu mezi výrobním závodem likérky v plzeňském Božkově a skladem nadnárodního dopravce ve zhruba 35 kilometrů vzdálených Cerhovicích na Berounsku. Výsledkem zkoušky bylo ověření, že požadovaný nájezd kilometrů vozidlo zvládlo, nebylo ale zdaleka tak flexibilní jako konvenční kamion a bylo tak potřeba přesně dodržovat naplánované časové úseky k dobíjení.
|
Rok 2027 na českých dálnicích: řidiče čeká nejen propojení dvou velkých ramen
„Trojčlenka ekonomiky nám nevychází. Za poslední dva roky jsme obešli asi dvě stě zákazníků. Všem se to líbí, ale když dojde na kalkulace, a zatím ta cena za kilometr vychází mnohem výš, tak ten zájem ochabne,“ řekl pro iDNES.cz ředitel CS Cargo Aleš Willert.
Vstupní cena elektrických čistě bateriových vozidel je totiž stále 2,5krát dražší než naftové auto. Firma s necelou tisícovkou vozidel tak v současnosti provozuje jen pět čistě elektrických vozidel různých kategorií. Plnokrevný velký tahač má přitom jen jeden a využívá ho na dálkových trasách v Německu. Tam totiž mají elektrická vozidla úlevu od mýtného poplatku.
Kromě mýta jsou nižší i ceny energií na dobíjecích stanicích. Dobíjecích stanic vhodných pro napájení kamionů je v Česku jen čtrnáct a jen část z nich je umístěná efektivně na hlavních tazích, kde by je dopravci potřebovali. „V ČR nás ještě čeká dobudování této části infrastruktury pro e-vozidla v závislosti na zájmu o samotná auta. Provozovatelé dobíjecích stanic aktuálně i přes dotace MD v Operačním programu doprava nemají dostatečnou motivaci danou vysoce výkonovou infrastrukturu budovat,“ říká mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.
Domácnosti zkusily elektriku
I přes letošní růst cen pohonných hmot se nezdá, že by řidiči omezili jízdy nebo začali s palivem více šetřit. Podle údajů České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu vzrostla v prvním pololetí roku 2026 celková spotřeba automobilového benzinu a motorové nafty v Česku meziročně o tři procenta na 4,453 miliardy litrů litrů.
U části společnosti ale překonání psychologické hranice padesáti korun za litr zabralo a při pořízení osobního auta elektrickou alternativu zkusili. Vyplývá to alespoň z nárůstu počtu prodaných elektrických ojetin, který zaznamenal prodejce AAA Auto. Podle jejich dat se nejvíce elektrických aut na sekundárním trhu prodalo letos v dubnu. Konkrétně šlo o 2976 vozů a meziročně trojnásobek proti dubnu 2025. I tak ale čistá elektroauta představovala 4,5 procenta všech v dubnu koupených vozů. S odezněním cenového šoku po zavedení stropů pro marže čerpacích stanic podíl elektrických ojetin opět klesl na zářijových 3,3 procenta.
|
Nezkusíme to radši sami? Ministerstvo zvažuje svěřit výběr mýta státní firmě
V omezené míře se elektrická vozidla začínají prosazovat i v komerční autobusové dopravě. Zatím jde o jednotlivé případy na vhodných trasách, kde může PR efekt převýšit ostatní ekonomické vlivy.
Od začátku října tak například společnost Flixbus nasadila na trasu mezi Bratislavou a Vídní osm elektrických autobusů čínského výrobce Yutong. Společnost vybrala trasu mezi slovenskou a rakouskou metropolí jako vhodnou kvůli krátké zhruba osmdesát kilometrů dlouhé trase v nenáročném rovinatém terénu a taky kvůli rakouským dotacím.
Elektrické autobusy zvažuje i český RegioJet. „Přestože jejich zavádění vyžaduje značné počáteční investice, vidíme v těchto technologiích velký potenciál,“ uvedl mluvčí společnosti Lukáš Kubát s tím, že konkrétní linku, kde by firma mohla elektrický provoz testovat, zatím sdělit nemůže. V dopravním prostředí se ale neoficiálně hovoří o tom, že by se tak mohlo stát na trase Praha - Liberec.