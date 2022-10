Nízké zásoby nafty mohou prohloubit inflaci. Odrazí se v ceně vytápění i zboží

Chaos kolem nafty je ale to poslední, co Evropa nyní potřebuje. Význam tohoto paliva je totiž pro celý svět velmi důležitý. Nafta pohání automobily, lodě nebo vlakové soupravy, a pokud cenový růst této komodity brzy neskončí, začne se dražší nafta propisovat i do cen koncového zboží, píše agentura Bloomberg.