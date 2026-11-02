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Na víkend nebo na lyže. Kam míří nové lety z Prahy

Tomáš Cafourek
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Nově platný zimní letový řád na pražském letišti je bohatší o dvanáct destinací ať už vyloženě lyžařských, nebo naopak pro příznivce městských poznávacích výletů. Zatímco loni se dopravci pokoušeli rozlétat řadu nových linek na Blízký východ, letos jde v tomto exotickém segmentu o vzdálenější cíle, byť charterovými lety.

Celkem je možné z největšího tuzemského letiště cestovat bez přestupu do 145 destinací.

Novinky budou nabíhat postupně. Například lety do italského Turína začne provozovat RyanAir od 19. prosince, v lednu se na trasu připojí Wizz Air, lety Smartwings do Benátek a do norského Bergenu budou spuštěny až začátkem března.

Společnost easyJet nabídne také spojení z pražské Ruzyně do francouzského Lille (dvakrát v týdnu) či sicilského Palerma (každý den). Lyžařští nadšenci mohou využít přímá spojení do zimních středisek v italském Bolzanu (SkyAlps) či slovenském Popradu (Wizz Air).

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Už od první poloviny října začal provoz největší letošní novinky na pražském letišti, kterou je přímé spojení do vietnamské Hanoje. Spojení, které je v provozu celoročně dvakrát v týdnu, provozuje aerolinka Vietjet a slouží jak turistice, tak spojení pro početnou vietnamskou komunitu v Česku. Letiště očekává, že je ročně využije na 67 tisíc pasažérů.

Proti loňsku naopak odpadlo například spojení do jordánského Ammánu, což byla loňská novinka nízkonákladového irského dopravce Ryanair. Podobně jako spojení do libanonského Bejrútu společnosti Eurowings. „Ammán a Bejrút nejsou součástí letošního zimního letového řádu. Současná bezpečnostní situace bohužel neumožňuje obnovení těchto linek. Jsme však v kontaktu s příslušnými dopravci, aby tato spojení opět vstoupila do provozu, jakmile to situace v regionu dovolí,“ uvedl mluvčí Letiště Praha Jiří Hanich.

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Cílem je 18 milionů

Letiště, které se dlouhodobě snaží dosáhnout zpět k metě osmnácti milionů celoročně odbavených cestujících, tak předpokládá, že během zimního řádu, který potrvá do 27. března, přepraví přes 6,5 milionu cestujících.

Vedle nových destinací oznámili noví i stávající dopravci rozšíření letových služeb na řadě tras. To se týká především tureckého Istanbulu, jehož týdenní frekvence se příchodem tureckého dopravce Pegasus navýší o tři frekvence na celkových sedmnáct týdně.

Společnost Pegasus, která nedávno koupila tuzemské aerolinky Smartwing, se tak stala už třetím operátorem, který obsluhuje z Prahy některé z istanbulských letišť. Spolu se společností AJet létají na letiště Sabiha Gökçen nacházející se v asijské části velkoměsta, zatímco Turkish Airlines obsluhují Letiště Istanbul (IST). Po tradičně prvním Londýně se tak bývalá turecká metropole stala z pohledu přepravní kapacity druhou největší destinací.

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O dvě týdenní frekvence na celkových jedenáct se navýší počet spojení s Bělehradem, o jednu frekvenci zvýší počet spojení s portugalským Lisabonem místní Aerolinky TAP Portugal a jedna frekvence přibude i na dálkovém spoji Korean Air do Soulu.

Mimo pravidelný letový řád přibude celá řada destinací ve vzdálenější exotice. Jde o charterová spojení zajišťovaná pro cestovní kanceláře, konkrétně o spoje do thajského Phuketu (Neos), La Romany v Dominikánské republice a Sihanoukville v Kambodži, které bude zajišťovat aerolinka TUI Airways patřící do skupiny stejnojmenné německé cestovní kanceláře.

V současnosti prochází pražské letiště personálně nestabilním obdobím. Ještě v polovině října komentoval dnes už bývalý šéf letiště Radomír Lašák udělení ratingového hodnocení Aa3 jako důkaz stability a důvěry, ale o týden později ohlásilo ministerstvo financí jeho odchod z osobních důvodů. Lašák se přitom šéfem státem vlastněného letiště stal teprve k začátku srpna a jeho výběr provázely kontroverze. Proti jeho výběru se postavil například člen výběrové komise a někdejší ředitel leteckých dispečerů Jan Klas nebo odborové organizace působící na letišti. Bývalému manažerovi ČSA vyčítali působení v dnes už neexistujících aeroliniích a poukazovali na manažerská pochybení, která k oslabení národního dopravce vedla.

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Modernizace pokračuje

Současně probíhá hned několik modernizačních projektů na pražském letišti. V první řadě plánuje letiště rozšíření stávajících terminálů, které by umožnilo navýšit stávající kapacitu zhruba na 21 milionů cestujících.

Před epidemií covidu byly plány mnohem rozsáhlejší, když se uvažovalo zhruba o 30 milionech cestujících. Z infrastrukturních projektů je nejdůležitější roky připravovaná výstavba takzvané paralelní dráhy, která by měla umožnit vyšší počet přistání a vzletů letadel a zároveň omezit provoz na vedlejší dráze, která je pro svou nevhodnou orientaci směřující k Ruzyni a Liboci využívána jen během technických uzavírek hlavní vzletové a přistávací dráhy.

Posledním projektem, který připravuje místo letiště Správa železnic, je léta diskutované železniční napojení. To by mělo být hotové do roku 2030 alespoň pro úsek na pražský Veleslavín.

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