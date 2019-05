Velký dálniční bratr nebude. Plošné kontroly pomocí mýtných bran se ruší

Návrh na měkčí formu kontroly ale naráží na jiný problém. Systém totiž nebude potřebovat mýtné brány, které tak po přechodu na satelitní technologii při správě kamionového mýta zůstanou prakticky nevyužité.



Zákon, který má za sebou první čtení v poslanecké sněmovně, automatickou kontrolu neumožňuje. Pro kontrolu zaplacení poplatku tak bude nutné, aby vozidlo osobně zkontroloval policista nebo celník.

„Bude mít v autě, případně v mobilu aplikaci, která přečte dálniční známku a sdělí, zda automobil má, nebo nemá zaplacený poplatek,“ uvedl náměstek ministra dopravy Tomáš Čoček. „Nejde o to, že by to neumožňovala technologie. Naopak stoprocentní kontrola pohybu vozidel po dálnici by byla jednodušší a levnější, je ale potřeba zvážit, zda stát něco takového skutečně chce,“ dodal Čoček.

Příjmy z prodeje dálničních známek.

Moc pokut a málo úředníků

Kromě etického problému má i plošná kontrola toku projíždějících vozidel rovněž další, tentokráte technický zádrhel. Pokud by kamery na mýtných branách zaznamenávaly všechny průjezdy aut bez zaplaceného dálničního poplatku, podobně jako zaznamenávají kamery překročení rychlosti při úsekových měřeních, vymáhání pokut by pak logicky spadlo na úřady obcí s rozšířenou působností, které již nyní řeší běžné dopravní přestupky. Už dnes si přitom obce stěžují, že nemají dost lidí na vyřizování dopravních přestupků.



Ještě na začátku roku přitom nyní už bývalý ministr Dan Ťok při poslaneckých interpelacích uváděl, že pro výběr poplatků za osobní automobily se budou využívat právě mýtné brány.

Mýtnice, které nyní slouží pro výběr kamionového mýta, o svoji funkci přijdou letos v prosinci. Tehdy stát plánuje předat výběr poplatku od kamionů společnosti CzechToll, která bude využívat místo dosavadní mikrovlnné satelitní technologii. Protože však stovky bran patří Českému státu, ministerstvo dopravy se pro tuto infrastrukturu v hodnotě kolem šesti miliard snaží najít nějaký další přijatelný účel. Jejich využití pro kontrolu osobních vozů tak bylo nejjednodušším řešením.

Policie by mohla brány využívat jako alternativu ke kamerám umístěným přímo ve vozidle. To ale bude fungovat jen v případě, že se bude hlídka nacházet přímo na místě, automatickou kontrolu systém umět nemá.

Další využití vidí ministerstvo v možnosti mýtné brány využívat ke sběru anonymizovaných statistických dat. „Pro tento monitorovací účel máme vytipováno 32 mýtných bran,“ dodal Zbyněk Hořelica, ředitel Státního fondu dopravní infrastruktury, který má dlouhodobě problematiku výběru poplatku od osobních aut na starosti.

Využití bude mít každá osmá

Nyní ministerstvo čeká na poslanecké pozměňovací návrhy, než bude návrh zákona projednávat hospodářský výbor.



Některé věci v zákoně chce změnit i samo ministerstvo. Původní podoba návrhu totiž nevhodným způsobem upravuje výjimku pro osoby se zdravotním handicapem. Nárok na bezplatné užívání dálnic tak mají jen držitelé průkazů ZTP, a to jen pokud jsou právě ve voze.

Protože však tyto osoby zpravidla vozí jejich pečovatelé a rodinní příslušníci, kteří auta využívají i v jiných situacích, dálniční známku si tak pořídit musí. Tím opatření ztrácí smysl a úřad by je raději vyměnil za úplné vyjmutí konkrétního vozidla ze zpoplatnění.

Zavedení elektronických kuponů má už letitý skluz. Od roku 2011 měly papírové kupony nahradit takzvané elektronické viněty. Systém měl být podle původních plánů už pět měsíců funkční. Nyní je spuštění plánováno na leden 2021. Stát si od něj slibuje zhruba stomilionovou úsporu za distribuci papírových známek.

Řadu výhod má mít elektronická známka i pro uživatele. Na rozdíl od pevně stanoveného časového období může mít elektronický kupon klouzavou platnost. Půjde jej koupit bez nutnosti osobně zajít třeba na poštu nebo benzinovou pumpu. „Elektronický nákup navíc umožní zákazníka upozornit na konec platnosti, případně půjde nastavit mechanismus pro automatický nákup nového kuponu,“ uvedl Čoček.