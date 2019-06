Po německé dálnici stále zadarmo. Mýto narazilo na evropský soud

Podle Soudního dvora EU to však diskriminuje zahraniční motoristy (zdůvodnění rozhodnutí evropského soudního dvora EU najdete v češtině v tomto pdf, rozsudek v němčině najdete zde).

„Poplatek za užívání pozemních komunikací v kombinaci se slevou na dani z provozu motorových vozidel, kterou mohou uplatnit vlastníci vozidel registrovaných v Německu, představuje nepřímou diskriminaci na základě státní příslušnosti a porušení zásad volného pohybu zboží a služeb,“ konstatoval soudní dvůr.

Finanční zatížení by podle soudců nesli pouze řidiči a vlastníci vozidel registrovaných v jiných členských státech.

Soud se neztotožnil s tvrzením Německa, že sleva pro tamní řidiče odráží přechod ze systému financování z daní na systém financování všemi uživateli podle zásad „uživatel platí“ a „znečišťovatel platí“.

„Německo totiž nepředložilo žádné detailnější informace k rozsahu, ve kterém daně přispívají k financování spolkové infrastruktury, a tedy nijak nedoložilo, že kompenzace přiznaná vlastníkům vozidel registrovaných v Německu (...) nepřekračuje tento příspěvek, a je tedy vhodná,“ dodal soud.

Němečtí vlastníci vozidel navíc musejí hradit poplatek za celý rok a nemohou si vybrat kratší alternativu. Země také neprokázala, jak by uvedenou diskriminaci mohly ospravedlnit důvody související se životním prostředním apod. Mýto by navíc mohlo omezit konkurenceschopnost vzhledem k přepravě zboží do Německa.

Plán zpoplatnění dálnic pro osobní vozy prosazovali křesťanští socialisté (CSU). Mýto mělo platit pro všechny včetně německých řidičů, jenomže těm stát hodlal kompenzovat výdaje na daňových úlevách.

Mýto mělo platit od října 2020. Dosud za komunikace platí pouze nákladní automobily.

Poplatek pro osobní automobily se měl lišit podle objemu motoru a množství vypouštěných emisí. Řidiči by za nejkratší desetidenní zaplatili od 2,5 eura do 25 eur, tedy od 64 Kč do 640 Kč. Roční mýtné by vyšlo na 130 eur tedy 3323 Kč. Německým řidičům by se o tuto částku snížila daň z motorových vozidel.