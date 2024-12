Tři měsíce bez zakázek. Pomalá likvidace drážďanského mostu ochromila dopravu

V Drážďanech se zřítila část mostu Carolabrücke do Labe. Most je klíčovou dopravní tepnou a do provozu byl uveden v roce 1971. (11. září 2024) | foto: Reuters

Ta se navíc soustředí do podzimních a zimních měsíců, kdy je v řece dostatek vody a hlavně stabilní hladina. Přestože jsou v současnosti ideální podmínky, plavba stojí, což kromě dopravců pociťují na tržbách i přístavy a tuzemské strojírenské podniky.

„Na nadrozměrné přepravy máme objednávky. Čeká tu například jedna plovoucí kancelář na převoz do Berlína, která je vyrobena v loděnici Barkmet. Pak nějaké transformátory, generátory, plus máme zakázky na hnojiva, agrární komodity. V importu čekají rovněž nějaké nadrozměry v Rotterdamu,“ řekl MF DNES spolumajitel společnosti EVD Lukáš Hradský. Během léta tuzemští lodní dopravci udržují velkou část flotily v zahraničí, kde je stav vody stabilnější a na několik zimních měsíců sbírají zakázky na převozy do Česka.

Kvůli zdlouhavému odstraňování havárie drážďanského mostu se obávají, že o celou letošní sezonu přijdou a uváděnému termínu pro zprovoznění řeky během ledna příliš nevěří. Jedenáctého září se do Labe zřítilo jedno ze tří polí mostu. Město dlouho doufalo, že zbylé části se podaří zachránit, nejnovější posudek ale zbylým částem šanci na záchranu nedává. „Podle nového statického posudku jsou příliš poškozené, navíc panují pochybnosti o odolnosti mostní konstrukce,“ uvedla ČTK s odvoláním na informace deníku Sächsische Zeitung a web rozhlasové stanice MDR.

Kromě zdlouhavých pokusů o záchranu mostu kritizují čeští dopravci nevyjasněné kompetence u sousedů, kdy most patří městu, zatímco za provoz vodní cesty je odpovědné spolkové Generální ředitelství vodních cest. Snaha uvolnit ucpanou vodní cestu nicméně dostatečnou prioritu nemá. „My bychom to v každém případě museli řešit jako havarijní situaci. Nejen kvůli obnovení vodní cesty, která je zablokovaná velice dlouho, ale například i kvůli potenciálním povodním,“ řekl MF DNES mluvčí tuzemského Ředitelství vodních cest Jan Bukovský.

Česko naštěstí podobný případ zřícení mostu nezažilo. Nejpodobnější situace byla u pádu trojské lávky v Praze. Tam ale šlo rozměrově o mnohem menší stavbu, navíc se nezřítila do plavební dráhy, která vede na opačné straně Císařského ostrova.

Kvůli ušlým obchodům nyní firmy spojené s říční dopravou žádají finanční odškodnění. „Podobný případ se totiž v Evropě už jednou odehrál a firmy byly odškodňovány,“ uvedla ředitelka společnosti Česko-saské přístavy Petra Gruberová. Česko ani Německo však zatím o kompenzacích pro dopravce a další postižené firmy slyšet nechtějí. „Bylo nám řečeno, že se máme obrátit na koordinátora infrastruktury sítě TEN-T,“ řekla Gruberová MF DNES s tím, že Labe jako součást transevropské prioritní sítě je evropskou cestou a české firmy by tak na urychlené zprovoznění měly tlačit přes unijní orgány.

Německo totiž nabízenou pomoc odmítlo a odstranění mostu chce řešit jako klasickou veřejnou zakázku. „Nabízeli jsme naši techniku, která by byla schopná ihned po pádu začít s bouráním. Existují těžké jeřáby, které by dokázaly část, co leží ve vodě, zvednout a demolice by trvala v řádu dnů, určitě ne měsíců,“ uvedl Hradský.

Domluvit urychlené odstranění trosek se snaží i tuzemský resort dopravy. „Situaci intenzivně řešíme na různých úrovních. Téma ministr Kupka zvedl na jednání s federálním ministrem dopravy Wissingem na bilaterální schůzce v Bruselu (na okraj Rady ministrů dopravy) minulý čtvrtek. Zároveň obeslal starostu Drážďan a saského ministra dopravy. Zároveň jsme v kontaktu s GK Konzulátem v Drážďanech a ambasádou v Berlíně,“ uvedla mluvčí ministerstva dopravy Alena Mühl.