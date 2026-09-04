Letecká společnost Air Tanzania od pátku pozastavila lety do Ruska a zdůvodnila to bezpečnostními důvody. Tato společnost se tak stala prvními aerolinkami, které zrušily lety po varování Volodymyra Zelenského ohledně nebezpečí ruského vzdušného prostoru. „Rozhodnutí bylo přijato po plánovaném posouzení rizik… Bezpečnostní důvody mají vždy přednost před komerčními zájmy,“ uvádí se v oznámení aerolinek.
Zelenskyj 1. září varoval letecké společnosti, pojišťovny a zahraniční vlády, že ruský vzdušný prostor bude de facto uzavřen kvůli ukrajinským dronům. Ukrajinský prezident však poskytl jen málo podrobností o tom, co by nová kampaň obnášela, kromě toho, že dal jasně najevo, že půjde o velké množství dronů.
„Na ruském nebi prostě budou létat drony v takovém rozsahu, že s tím bude třeba počítat,“ uvedl a varoval všechny letecké společnosti, které využívají ruský vzdušný prostor, aby nad touto zemí nelétaly, napsal list Kyiv Independent.
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Většina západních leteckých společností přestala létat do Ruska po zahájení plnohodnotné invaze na Ukrajinu. Výjimkou je turecká společnost Pegasus Airlines, která 2. září oznámila, že lety do Ruska naplánované na noc z 1. na 2. září byly zrušeny z technických a provozních důvodů.
🇷🇺 ✈️ **𝗥𝗨𝗦𝗦𝗜𝗔𝗡𝗦 𝗖𝗔𝗡'𝗧 𝗖𝗔𝗧𝗖𝗛 𝗔 𝗙𝗟𝗜𝗚𝗛𝗧: 𝗠𝗢𝗦𝗖𝗢𝗪 𝗔𝗜𝗥𝗣𝗢𝗥𝗧𝗦 𝗛𝗜𝗧 𝗕𝗬 𝗠𝗔𝗦𝗦𝗜𝗩𝗘 𝗗𝗘𝗟𝗔𝗬𝗦— 🇺🇦 Vortex Report (@VortexReportX) September 2, 2026
✈️ Overnight into September 2, Sheremetyevo, Domodedovo and Vnukovo saw one of their worst schedule meltdowns in six weeks. Air defense shot down… https://t.co/hAkBXK7cGr pic.twitter.com/EegEUaBlVx
Živé sledování příletů na letiště Šeremetěvo prostřednictvím služby FlightRadar24 ukázalo, že téměř každý let naplánovaný na odpoledne 3. září byl buď zpožděn nebo zrušen. Podobná situace byla i na letišti Vnukovo. FlightRadar24 rovněž uvedl, že v noci ze 2. na 3. září bylo na letišti Šeremetěvo zrušeno 21 letů a 235 letů mělo zpoždění, zatímco na letišti Vnukovo bylo zrušeno 22 letů a 94 letů mělo zpoždění.
Tlak se zvyšuje
Vynucené uzavření ruského vzdušného prostoru pomocí dronů není pro Ukrajinu žádným novým nápadem a země tuto taktiku uplatňuje již téměř rok a půl.
Ukrajinská bezpečnostní služba (SBU) zahájila na jaře loňského roku operaci jménem Carpet s cílem narušit provoz ruských letišť záměrným přelétáváním dronů, sdělily deníku Kyiv Independent informované zdroje.
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Zelenského prohlášení přichází v době, kdy vzhledem k absenci významných změn na frontových liniích hledají jak Ukrajina, tak Rusko další způsoby, jak na sebe vzájemně vyvíjet větší tlak. Pro Rusko to znamená drastickou eskalaci útoků dronů a raket, zejména pak na Kyjev.
Pro Ukrajinu, která nedisponuje takovou palebnou silou v podobě raket dlouhého doletu jako Rusko, to značí, že musí být kreativnější v používání dronů s dlouhým doletem, uzavírá ukrajinský list.