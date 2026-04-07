Konec slevového kuponu. Síť MOL zrušila zvýhodnění základního paliva

  16:05
Zavedení státního stropu na ceny pohonných hmot vedlo společnost MOL ke zrušení kuponu na slevu při tankování nepremiového benzinu a nafty. Tento kupon sice není součástí standardní nabídky slevového programu MOL Move, pravidelným zákazníkům se ale v mobilní aplikaci objevil s neomezenou platností. Ta dočasně skončila v úterý.
ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

„V souvislosti s cenovým výměrem přijala společnost MOL Česká republika rozhodnutí dočasně pozastavit v rámci aplikace MOL Move platnost kuponu se slevou 0,50 Kč/l na standardní paliva EVO – EVO95 a Diesel, a to s účinností k 8.4.2026 až do odvolání,“ napsala firma mimo jiné i jednomu ze čtenářů iDNES.cz.

Zmiňovaným cenovým výměrem reaguje vláda na růst cenových hmot. Zastropování marží a stanovením maximální prodejní ceny se snaží brzdit zdražování benzinu i nafty, které způsobil konflikt v Íránu.

Strop se ale týká jen nepremiových paliv. I proto zůstávají u MOL v platnosti slevy na premiová paliva EVO Plus, jež v závislosti na nasbíraných klientských bodech u těchto pump dosahují 0,5 až 2 Kč na litr.

Jak ukázalo březnové srovnání slevových programů, motivují sítě čerpacích stanic zákazníky věrnostními programy většinou právě k nákupu premiového benzinu či nafty. Výjimkou je Orlen, s jehož Tankartou lze čerpat slevy i na základní paliva podle sazebníku v rozpisu na webu. V něm se stále počítá se slevami 50 haléřů i na základní verze paliv.

Fialova vláda nakoupila benzínky, proč teď na nich stát nesníží marže? ptá se Singer

Otevírací doba obchodů na Velikonoce 2026: jak je otevřeno na Velký pátek?

Na 3. dubna připadá velikonoční Velký pátek. Jaká bude ve státní svátek otevírací doba obchodů?

Otevírací doba během Velikonoc 2026. Který den se v Česku zavřou obchody?

Kdy budou mít obchody letos o Velikonocích otevřeno a kde si nenakoupíte? Záleží na velikosti obchodu. Dobrá zpráva je, že o velikonočních svátcích se obchody zavřou jen jeden den, nikoliv v oba...

Gigant Oracle propustil desítky tisíc lidí. Zprávu se dozvěděli z mailu

Jedna z největších technologických a IT firem Oracle Corporation jednorázově propustila přes deset tisíc zaměstnanců. Podle odhadů jde dokonce o 20 až 30 tisíc lidí, kteří přišli o práci...

Největší krize, jaká nás kdy potkala. Saúdové spoléhají na svůj ropovod

Saúdská Arábie aktivovala svůj dlouhodobě připravovaný krizový plán. Hlavní roli v něm hraje ropovod East-West, díky němuž je země schopna i při uzavření Hormuzského průlivu exportovat až sedm...

Do kdy podat daňové přiznání 2026 a zaplatit daň z nemovitosti. Přehled termínů

Placení daní, záloh či hlášení úřadům se týká zejména podnikatelů a osob samostatně výdělečně činných (OSVČ). Některé daňové povinnosti mají ale i lidé, kteří třeba jen vlastní nemovitost nebo...

Benzin za 43,15, nafta pod padesát. Ministerstvo poprvé uvedlo stropové ceny

Ministerstvo financí poprvé zveřejnilo maximální ceny pohonných hmot na následující den, tedy na středu. Je to součást balíčku opatření, o kterých minulý týden rozhodla vláda kvůli vysokým cenám...

Austrálie zlevňuje pohonné hmoty. Ceny klesly poprvé od začátku války v Íránu

Ceny paliv v Austrálii klesají z rekordních úrovní. Celostátní průměrná cena benzinu se v týdnu končícím v neděli snížila o více než 5 procent na 2,40 australského dolaru za litr. To je první pokles...

Regulovat to, co funguje? Výdejní boxy jako nežádoucí záměr legislativy

Debata o zařazení výdejních boxů pod vznikající stavební zákon ukazuje, jak snadno se může veřejná regulace odtrhnout od reality. V okamžiku, kdy stát deklaruje snahu zjednodušovat stavební řízení a...

Šokující statistika: víc než půlka českých domácností má špatně pojištěný domov

Více než polovina českých domácností má špatně nastavené pojištění nemovitosti. V iDNES Lounge na to upozornili ekonom Aleš Rod, Magdaléna Davis z Člověka v tísni, Lenka Slabejová z České asociace...

Inflace v březnu zrychlila, promítá se do ní už dražší benzin a nafta

Inflace v březnu zrychlila, když se do ní začaly promítat vyšší ceny pohonných hmot. V porovnání s únorem stouply spotřebitelské ceny podle předběžného odhadu ČSÚ o 0,6 procenta, v meziročním...

Lidé si volí hotel podle snídaně. Měřítkem luxusu se stává pomerančový džus

Před lety stačilo nachystat pečivo, máslo, džem, kávu, pár plátků šunky. Dnes je snídaně jeden z hlavních důvodů, proč host zvolí konkrétní hotel a proč se následně vrací zpět. Hotelová snídaně už...

Veterináři prověřují šíření chřipky skrz firmu Perena. Pomůže očkování?

Může někdo za šíření ptačí chřipky na českém území? Veterináři už roky poté, co se začal objevovat agresivnější virus, který mj. snáze přežívá i ve vyšších teplotách, upozorňují na povinnosti...

Migranti v Perském zálivu zvažují, co dál. Buď riskují, anebo se vracejí domů

Íránské útoky na země Perského zálivu doléhají i na migranty, kteří sem v minulosti odcházeli s vidinou výdělku. Data Mezinárodní organizace práce ukazují, že na Blízkém východě momentálně pracuje až...

Vzdušný prostor je i kvůli dronům čím dál rizikovější, varuje agentura

Rostoucí počet válečných konfliktů, napětí na Blízkém východě i další bezpečnostní rizika zásadně mění podobu letecké dopravy. Vzdušný prostor se podle šéfa Evropské agentury pro bezpečnost letectví...

Ceny paliv dál rostou. Nafta je nejdražší za čtyři roky, benzin za více než tři

Nafta je v Česku nyní nejdražší za více než čtyři roky a benzin za skoro 3,5 roku. Za uplynulý týden nejprodávanější benzin Natural 95 zdražil o 14 haléřů na 41,63 Kč za litr a nafta o 34 haléřů na...

Výletní lodě zdražují, kvůli cenám ropy si cestující připlatí až stovky korun za noc

Rostoucí ceny ropy způsobené válkou na Blízkém východě se dotkly už i segmentu výletních plaveb. Dvě asijské značky už začaly u nových rezervací vybírat palivové příplatky, které mohou v přepočtu...

