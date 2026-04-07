„V souvislosti s cenovým výměrem přijala společnost MOL Česká republika rozhodnutí dočasně pozastavit v rámci aplikace MOL Move platnost kuponu se slevou 0,50 Kč/l na standardní paliva EVO – EVO95 a Diesel, a to s účinností k 8.4.2026 až do odvolání,“ napsala firma mimo jiné i jednomu ze čtenářů iDNES.cz.
Zmiňovaným cenovým výměrem reaguje vláda na růst cenových hmot. Zastropování marží a stanovením maximální prodejní ceny se snaží brzdit zdražování benzinu i nafty, které způsobil konflikt v Íránu.
Strop se ale týká jen nepremiových paliv. I proto zůstávají u MOL v platnosti slevy na premiová paliva EVO Plus, jež v závislosti na nasbíraných klientských bodech u těchto pump dosahují 0,5 až 2 Kč na litr.
Jak ukázalo březnové srovnání slevových programů, motivují sítě čerpacích stanic zákazníky věrnostními programy většinou právě k nákupu premiového benzinu či nafty. Výjimkou je Orlen, s jehož Tankartou lze čerpat slevy i na základní paliva podle sazebníku v rozpisu na webu. V něm se stále počítá se slevami 50 haléřů i na základní verze paliv.