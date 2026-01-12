Změny odsouhlasili radní v polovině prosince. V případě porušení nových předpisů hrozí cestujícím pokuta ve výši 200 zlotých (1 149 Kč), píše web Cowkrakowie.
Kontrolu dodržování předpisů budou provádět revizoři. Pokuty mohou uložit pouze v případě, že pachatele zjistí přímo během kontroly ve vozidle. Sankce nelze ukládat pokuty na základě zpětného oznámení nebo předložení nahrávek.
#Krakow #KomunikacjaMiejska #autobusy #tramwaje #ZestawGlosnomowiacy #pasazerowie— Kraków (@krakow_pl) January 8, 2026
W Krakowie w autobusach i tramwajach 🚋🚌będzie obowiązywał https://t.co/3nPSWjD5Ai. zakaz grania na instrumentach muzycznych, 🪗🎸korzystania z radioodbiorników, 📻oraz telefonów komórkowych📱z… pic.twitter.com/iUIPXtkcUA
Při porušení nových pravidel může řidič cestujícího vyloučit z přepravy. Nejprve však musí pasažéra vyzvat, aby přestal telefon používat v režimu hlasitého hovoru, teprve pak má právo nařídit opuštění vozidla. Cestující v takovém případě nemá nárok na vrácení jízdného.
Hromadná doprava
V krakovských autobusech a tramvajích se již delší dobu promítá animovaný film, ve kterém vystupuje hlasitě telefonující cestující a ostatní na něj nespokojeně zahlížejí. Film doprovází slogan: „Mluvte tišeji“. Cílem je upozornit cestující na to, že tramvaj nebo autobus nejsou místem pro hlasité telefonní hovory.
Je to nutné? ptají se lidé
„V hromadné dopravě v Helsinkách platí také zákaz hlučení,“ vysvětlil pro polský deník Rzeczpospolita advokát a odborník na městskou dopravu Jędrzej Klatka. Podle finských zvyků je dokonce i rozhovor s jiným cestujícím považován za nevhodný, komentuje
Mnozí Poláci se však ptají, zda je nutné takové normy zavádět násilím. „Pokud se ani po tolika let nepodařilo dosáhnout toho, aby cestující v MHD brali ohled na ostatní, zřejmě to jinak nejde,“ říká jedna z krakovských cestujících. Podle dalších se situace ve veřejné dopravě v tomto ohledu neustále zhoršuje. Stále více lidí se nestará o to, že nemají sluchátka nebo že lidé sedící vedle nich mohou někdy slyšet například i pikantní detaily z jejich rozhovoru.
Nejdál je Japonsko
Podobná pravidla, zatím spíš jako povinnost slušného chování, existují již i ve Varšavě nebo Vratislavi, Krakov je však prvním polským městem, které za jejich nedodržení hrozí pokutou.
Přístup k této problematice se liší podle země a kultury. Například v Japonsku je telefonování v dopravních prostředcích silně nevhodné. Ve vlacích a MHD ve Francii rovněž platí zákaz hlasité hudby a obtěžujícího chování. Hlasité hovory nebo reproduktory mohou být sankcionovány i v Německu.
Města obecně nezakazují mobily, ale hluk – a čím hustší a kulturně citlivější doprava, tím přísnější pravidla. Neexistuje však město, kde by byl zakázán mobilní telefon jako zařízení.