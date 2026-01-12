Mluvte tišeji. Krakov zavádí pokuty za hlasité telefonáty, cestující si to přáli

Jan Dvořák
  20:00
Od pondělka platí v polském Krakově nové předpisy pro cestování v městské hromadné dopravě. Týkají se nejen zákazu hraní na hudební nástroje a používání rádiových přijímačů, ale hlavně mobilních telefonátů s hlasitým odposlechem. Krok úřadů je výsledkem petice obyvatel města, kteří volali po komfortnějším cestování.

Čerstvý sníh pokryl i ulice polského Krakova. Město od 12. ledna zavádí přísnější pravidla pro telefonování ve vozidlech MHD. (8. ledna 2026) | foto: Profimedia.cz

Změny odsouhlasili radní v polovině prosince. V případě porušení nových předpisů hrozí cestujícím pokuta ve výši 200 zlotých (1 149 Kč), píše web Cowkrakowie.

Kontrolu dodržování předpisů budou provádět revizoři. Pokuty mohou uložit pouze v případě, že pachatele zjistí přímo během kontroly ve vozidle. Sankce nelze ukládat pokuty na základě zpětného oznámení nebo předložení nahrávek.

Při porušení nových pravidel může řidič cestujícího vyloučit z přepravy. Nejprve však musí pasažéra vyzvat, aby přestal telefon používat v režimu hlasitého hovoru, teprve pak má právo nařídit opuštění vozidla. Cestující v takovém případě nemá nárok na vrácení jízdného.

Hromadná doprava
v Krakově

Veřejnou hromadnou dopravu v Krakově zajišťují tramvajové a autobusové linky, tramvaje jezdí ve špičkách v intervalech 5–10 minut, mimo ni pak řidčeji.

Jízdenky zde platí podle času. Nejlevnější základní na 20 min stojí 4,00 zloté (23 Kč), hodinová 6,00 PLN (34 Kč), na 90 min pak 8,00 PLN (46 Kč). Doprava je rozdělena do zón I, II, III.

Nejpopulárnější plánovací a nákupní aplikace je Jakdojade, ukazuje spoje, časy odjezdů i možnost koupit jízdenku. Revizoři kontrolují platnost jízdenek často, pokuty jsou výrazně vyšší než cena lístku.

V krakovských autobusech a tramvajích se již delší dobu promítá animovaný film, ve kterém vystupuje hlasitě telefonující cestující a ostatní na něj nespokojeně zahlížejí. Film doprovází slogan: „Mluvte tišeji“. Cílem je upozornit cestující na to, že tramvaj nebo autobus nejsou místem pro hlasité telefonní hovory.

Je to nutné? ptají se lidé

„V hromadné dopravě v Helsinkách platí také zákaz hlučení,“ vysvětlil pro polský deník Rzeczpospolita advokát a odborník na městskou dopravu Jędrzej Klatka. Podle finských zvyků je dokonce i rozhovor s jiným cestujícím považován za nevhodný, komentuje

Mnozí Poláci se však ptají, zda je nutné takové normy zavádět násilím. „Pokud se ani po tolika let nepodařilo dosáhnout toho, aby cestující v MHD brali ohled na ostatní, zřejmě to jinak nejde,“ říká jedna z krakovských cestujících. Podle dalších se situace ve veřejné dopravě v tomto ohledu neustále zhoršuje. Stále více lidí se nestará o to, že nemají sluchátka nebo že lidé sedící vedle nich mohou někdy slyšet například i pikantní detaily z jejich rozhovoru.

Nejdál je Japonsko

Podobná pravidla, zatím spíš jako povinnost slušného chování, existují již i ve Varšavě nebo Vratislavi, Krakov je však prvním polským městem, které za jejich nedodržení hrozí pokutou.

Přístup k této problematice se liší podle země a kultury. Například v Japonsku je telefonování v dopravních prostředcích silně nevhodné. Ve vlacích a MHD ve Francii rovněž platí zákaz hlasité hudby a obtěžujícího chování. Hlasité hovory nebo reproduktory mohou být sankcionovány i v Německu.

Města obecně nezakazují mobily, ale hluk – a čím hustší a kulturně citlivější doprava, tím přísnější pravidla. Neexistuje však město, kde by byl zakázán mobilní telefon jako zařízení.

