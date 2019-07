Místa pro nohy v letadlech ubývá. Aerolinky šetří a šetřit budou i dál

Mistry jsou v tomto oboru asijští nízkonákladoví dopravci. Naposledy to ukázaly aerolinky Cebu Air. Podle Airbusu se do letounů A330neo vejde maximálně 440 sedaček. Tuto hodnotu považuje za jakousi hranici toho, kdy je let ještě komfortní.



Cebu bude mít ve svých nových A330neo sedaček 460. Jak se to dopravci povedlo? Jednoduše. Posunul toalety, upravil kuchyňku a zmenšil prostor pro každého pasažéra.



Asie je v této oblasti specifická především kvůli silnému populačnímu růstu a neustále rostoucí střední třídě. Mnoho tamních obyvatel také hledí spíš na cenu než na vlastní pohodlí.



Zmenšuje se i v Evropě

O nic neobvyklého nejde ani u evropských dopravců. Na malý prostor pro nohy si například u aerolinky Ryanair lidé stěžují již několik let. A vše nasvědčuje tomu, že se bude nadále zmenšovat. „V příštím desetiletí to bude ještě horší,“ řekl agentuře Bloomberg Mathieu De Marchi, konzultant z bangkocké firmy Landrum & Brown.



Koupit si další stejně velké letadlo je totiž pro dopravce příliš drahé (kromě ceny stroje samotného totiž musí zaplatit i za různá povolení), obměnit celou letku navíc obnáší výcvik pilotů a administrativu navíc. Aeroliniím tak zbývá už jen jeden způsob, jak ušetřit – zmenšit sedačky.



A to je poznat. Podle aerolinek Qantas cena letenek za posledních deset let klesla na polovinu. Z části je to zásluha větší naplněnosti letounů. Na začátku tisíciletí byl v ekonomické třídě běžný prostor pro pasažéra přibližně 84 centimetrů, dnes vychází v průměru zhruba na 76 centimetrů. Sedadla se také zúžila, a to o necelé čtyři centimetry.



Nejde to donekonečna. Zatím

Množství sedaček a jejich velikost přitom neovlivňuje jen cenu letenky a pohodlí cestujících. „Velké množství lidí v letadle má dopad i na evakuační dobu. Pro tu je daný časový limit,“ uvedl pro iDNES.cz letos dubnu mluvčí Úřadu pro civilní letectví Vítězslav Hezký.

„Nelze posadit dvakrát tolik lidí do letadla, ze kterého by se pak případně nedostali ven,“ dodal. Sedačky se tak, alespoň prozatím, nedají zmenšovat „donekončna“. „Splňovat podmínky musí nejen sedačka, ale i celé letadlo,“ zakončil Hezký.

Mluvčí tehdy reagoval na nový výrobek italské firmy Avio Interiors. Ta v Hamburku představila prototyp svých sedaček Skyrider 3.0. Jsou konstruovány tak, aby mezi nimi mohl být rozestup jen 58 centimetrů – pasažéři tak let v podstatě stráví „na stojáka“. Mají být určená jen na krátké lety, podle šéfa firmy v takové poloze cestující bez problému vydrží až tři hodiny.

Jak se zmenšovaly sedačky Rok Délka v cm 2006 78,7 2007 76,2 2008 76,2 2009 73,7 2010 73,7 2011 73,7 2012 73,7 2013 73,7 2014 73,7 2015 73,7 2016 73,7 2017 73,7 2018 71,1

Zdroj: Bloomberg, v grafu jsou zaneseny nejmenší délky sedaček