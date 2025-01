Přísněji bodovaných přestupků ubylo. Je méně alkoholu i nepřipoutaných řidičů

„Má smysl sledovat na prvním místě ty nejzávažnější příčiny dopravních nehod a zvýšit jak sankce bodové, tak finanční,“ zhodnotil výsledky loňského roku ministr dopravy Kupka. Celkově totiž ubylo dopravních nehod se smrtelným nebo vážným zraněním.

K těm loni nepřispělo přibližně osmnáct tisíc sedmnáctiletých šoférů s čerstvým řidičským průkazem. Ti totiž podle dat ministerstva dopravy spáchali pouhých šest nehod, při kterých dohromady došlo ke čtyřem lehkým zraněním. Ve srovnání s tím zhruba 53 tisíc osmnáctiletých čerstvých držitelů řidičáku mělo na svědomí 1 106 nehod včetně šesti úmrtí a 31 nehod s vážným zraněním.

Podle Kupky tak experiment se snížením věku pro zahájení řízení dopadl pozitivně. Nepotvrdilo se například to, že mentory budou dělat prarodiče, nebo osoby již aktivně neřídící. „Osmdesát procent mentorů je ve věku od 41 do 60 let, zpravidla jsou to rodiče,“ uvedl Kupka s tím, že mentorů je v systému registrováno na 40 tisíc.

„Dopady novely budeme vyhodnocovat s určitým odstupem s Centrem dopravního výzkumu. Tedy někdy v prvním čtvrtletí nejpozději v pololetí bude k dispozici podrobnější analýza. Tuto bereme jako indikativní,“ uvedl vedoucí samostatného oddělení Besip Tomáš Neřold.

Už z prvních dat je ale zřejmé, že řidičů přistižených za volantem pod vlivem alkoholu a drog ubylo meziročně o deset procent, nepřipoutaných šoférů dokonce o 44 procent. O desetinu ubylo i přestupků souvisejících s překročením povolené rychlosti. Jsou to přitom právě ty problémy, na které se dopravní resort v novele související s novým bodovým systémem zaměřoval.

„U pásů se zpřísňovalo ze tří na čtyři body a zvyšovala se pokuta. U odmítnutí testů na alkohol se zavedly terapeutické programy, které jsou povinné při každém odmítnutí. To je efektivní strašák pro řidiče, když to řeknu takto,“ dodal Neřold, který má na starosti osvětu a prevenci dopravních nehod.