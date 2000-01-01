náhledy
Stavbaři tento týden v Táboře instalovali dva nové ocelové oblouky železničního mostu přes řeku Lužnici. Původní 100 let stará konstrukce byla již ve špatném technickém stavu. Most je součástí první elektrifikované trati ve střední Evropě z Tábora do Bechyně a navrhl ho, stejně jako celou trať, vynálezce František Křižík. Podívejte se na rekonstrukci objektivem fotografa Michala Sváčka. Na snímku most před rekonstrukcí v roce 2024.
„Po opravě budou moct na mostě jezdit vlaky vyšší rychlostí. Počítáme s tím, že zkušební provoz zahájíme v polovině prosince,“ uvedl mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda. Před rekonstrukcí tudy mohly vlaky jezdit nejvyšší rychlostí 50 kilometrů za hodinu. Kvůli opravě mostu je na trati výluka. V roce 1958 byl most zapsán na seznam kulturních památek. Na snímku most před rekonstrukcí v roce 2024.
Již na sklonku 19. století probíhala jednání o nutnosti a výhodách vybudování železničního spojení města Tábora s Bechyní. Na snímku most před rekonstrukcí v roce 2024.
Náplní probíhající rekonstrukce je především výměna obou ocelových konstrukcí a celková sanace spodní stavby mostu a kleneb. Na snímku most při rekonstrukci 28. srpna 2025.
„Díky proměně, kterou právě prochází, mu prodloužíme život o další desítky let,“ doplnila Správa železnic. Na snímku most při rekonstrukci 28. srpna 2025.
„Během rekonstrukce kromě výměny obou konstrukcí za nové také opravíme pilíře a klenby,“ řekl mluvčí Gavenda. Na snímku most při rekonstrukci 28. srpna 2025.
Kvůli opravě mostu je na trati výluka. Na snímku most při rekonstrukci 28. srpna 2025.
Most je 174 m dlouhý, 20 m nad hladinou řeky. Na snímku most při rekonstrukci 28. srpna 2025.
Most je o dvou polích, jejich rozpětí činí 37,5 a 61,5 m. Na snímku most při rekonstrukci 28. srpna 2025.
Před rekonstrukci tudy mohly vlaky jezdit nejvyšší rychlostí 50 kilometrů za hodinu.
Práce pro Správu železnic provede společnost Firesta-Fišer, rekonstrukce, stavby. Odhadované náklady jsou 352,5 milionu korun bez DPH. Na snímku most při rekonstrukci 30. září 2025.
Nový způsob uložení železničního svršku do štěrkového lože zajistí tišší provoz vlaků a umožní vyšší traťovou rychlost. Na snímku most při rekonstrukci 30. září 2025.
Trať z Tábora do Bechyně má až do prosince 2025 výluku. Na snímku most při rekonstrukci 30. září 2025.
Původní Křižíkova trať byla uvedena do provozu 20. června roku 1903. Na snímku most při rekonstrukci 30. září 2025.
Celková délka trati Tábor–Bechyně je 24 kilometrů. Na snímku most při rekonstrukci 30. září 2025.
Na mostě bude nově zavěšena i lávka pro pěší, což je investice města Tábor. Na snímku most při rekonstrukci 30. září 2025.
Železniční trať Tábor–Bechyně (též Bechyňská dráha, Bechyňka, Elinka, do poloviny 80. let trať 22e, do roku 1998/1999 trať 224, nyní trať 202) byla první elektrizovanou tratí v Česku, kterou neřadíme mezi tramvajové, ale železniční dráhy. Na snímku ukládání hlavní konstrukce z 12. listopadu 2025.
Správa železnic v minulosti uvažovala pouze o rekonstrukci historické stavby. Nakonec od ní ustoupila, protože vzhledem ke stavu mostu by se jeho životnost prodloužila nanejvýš o 25 let. Podél mostu navíc povede nová lávka pro pěší. Důvodem byl fakt, že lidé často chodili přímo podél železniční tratě, což je nebezpečné. Stavbu lávky za 41 milionů korun zaplatí město Tábor. Na snímku ukládání hlavní konstrukce z 12. listopadu 2025.
Bechyňka má normální rozchod 1435 mm, původní ojedinělý napájecí systém stejnosměrného napětí navrhoval sám slavný František Křižík. Elektrické vozy vyrobila Křižíkova továrna, osobní vozy byly vyrobeny v tehdejší Ringhofferově továrně (Tatra).
V minulosti existovaly tlaky na přestavbu trakčního vedení trati z původního stejnosměrného na střídavé napětí. Trať ale zůstane i nadále se svým unikátním stejnosměrným napětím 1,5 kV a Správa železnic bude provádět prostou rekonstrukci trakčního vedení (výměna podpěr, vodičů a podobně), nikoli přechod na 25 kV.
Most je o dvou polích, jejich rozpětí činí 37,5 a 61,5 m. Na snímku ukládání druhé menší obloukové konstrukce během 13. listopadu 2025.
V souvislosti s rekonstrukcí mostu přes Lužnici v Táboře probíhá na trati od 8. července výluka. Na snímku ukládání druhé menší obloukové konstrukce 13. listopadu 2025.
Zprovoznění se předpokládá v polovině prosince. Na snímku ukládání druhé menší obloukové konstrukce 13. listopadu 2025.
