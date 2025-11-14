OBRAZEM: Bechyňka v Táboře má nový most. Unikátní trať se dočkala repliky

Na co zírá mašinfíraSledovat další díly na iDNES.tv
Letošní 17. listopad, tedy Den boje za svobodu a demokracii, letos připadá na pondělí. Mezi sedm významných dnů, kdy musejí obchody zůstat zavřené, však tento svátek nepatří.
V restauraci řetězce rychlého občerstvení KFC v Praze-Dejvicích rozmrazovali zaměstnanci kuřecí maso ve stojaté vodě, což zvyšuje mikrobiologická rizika, uvedl mluvčí Státní zemědělské a...
Brněnská D1 zůstane přetíženou dálnicí i při dostavbě severní alternativy v podobě dálnice D35. Zpětně se tak ukazuje jako chyba, že se už před lety při rozsáhlé rekonstrukci nerozšířila na...
Australská letecká společnost Qantas odhalila první snímky svého letadla Airbus A350-1000, které bude přepravovat cestující ze Sydney do Londýna a New Yorku bez mezipřistání. Do komerčního provozu je...
Používáte k hrazení pravidelných plateb SIPO, tedy službu Soustředěné inkaso plateb obyvatelstva? Pak byste měli vědět, že od začátku roku 2026 tato služba poskytovaná Českou poštou podraží. O kolik...
Ve Španělsku se rozjíždí revoluce v oblasti komunitní energetiky. Vznikají tam energetická družstva nabízející levnou a čistou elektřinu. Tato iniciativa nejen pomáhá domácnostem čelit energetické...
Emise oxidu uhličitého v Číně za posledních osmnáct měsíců stagnují či dokonce mírně klesají. Podle odborníků se zdá, že největšímu emitentovi skleníkových plynů na světě se nejspíš podařilo...
Americký prezident Donald Trump plánuje, že na pobřeží Kalifornie po více než třech desítkách let obnoví těžbu ropy. Kalifornie je přitom dlouhodobou baštou demokratů a současný kalifornský guvernér...
Čínští výrobci dodávají chemikálie používané k výrobě metamfetaminu drogovým kartelům v Myanmaru, což vyvolává krizi v celé asijsko-pacifické oblasti, jak zjistilo vyšetřování deníku The Post....
Hrozny pro vína ročníku 2025 už jsou z valné většiny sklizené a vinaři se pouští do prvních odhadů letošní produkce. Převážně se shodují na tom, že vína budou zdařilá, i když z některých vyhlášených...
Předvánoční nákupy nabírají na obrátkách a e-shopy hlásí rekordní tržby. Češi začínají nakupovat dárky už během Black Friday a s rostoucí průměrnou hodnotou objednávek se očekává meziroční nárůst...
Šestnáct tisíc korun měsíčně za sedmdesátimetrový byt nebo necelých deset tisíc za čtyřicetimetrovou garsonku. Tolik by stálo nákladové nájemné v bytovém domě, který použilo ministerstvo pro místní...
Trumpova administrativa pracuje na dalších výjimkách z uvalených cel. Nyní by se měly týkat potravin, které v USA neustále zdražují. Hovoří se hlavně o citrusech a hovězím masu. Američtí farmáři ale...
Evropská unie se po letech debat rozhodla zásadně omezit příval levných zásilek z čínských e-shopů. Ministři financí členských států ve čtvrtek večer dosáhli shody na zrušení celní výjimky pro...
V srdci pražských Vinohrad zahájila provoz nová Klinika AGEL PLUS, která nabízí komplexní a prémiovou zdravotní péči. Moderní zařízení si klade za cíl přinést do českého zdravotnictví přístup, který...
Švýcarsko se po měsících vyjednávání dohodlo se Spojenými státy na snížení cel na dovoz svého zboží do USA z 39 na 15 procent. Nová sazba tak bude stejná, jaká se vztahuje na zboží z Evropské unie.
Ke snížení regulatorní a byrokratické zátěže, mimo jiné přijetím antibyrokratického zákona, vyzývá politiky Hospodářská komora ČR. S požadavky na konkrétní kroky, které jsou součástí Blanické výzvy,...