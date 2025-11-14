OBRAZEM: Bechyňka v Táboře má nový most. Unikátní trať se dočkala repliky

,
  13:56
Stavbaři tento týden v Táboře instalovali dva nové ocelové oblouky železničního mostu přes řeku Lužnici. Původní 100 let stará konstrukce byla již ve špatném technickém stavu. Most je součástí první elektrifikované trati ve střední Evropě z Tábora do Bechyně a navrhl ho, stejně jako celou trať, vynálezce František Křižík. Podívejte se na rekonstrukci objektivem fotografa Michala Sváčka.
Předmětem stavby je celková rekonstrukce zhruba 174 metrů dlouhého mostu v... V roce 1958 byl most zapsán do seznamu kulturních památek. Na snímku most před... Již na sklonku 19. století probíhala jednání o nutnosti a výhodách vybudování... Náplní probíhající rekonstrukce je především výměna obou ocelových konstrukcí a... „Díky proměně, kterou právě prochází, mu prodloužíme život o další desítky let.... Vlaky zde díky moct opět jezdit plnou traťovou rychlostí. Na snímku most při... Vyměněny budou ocelové konstrukce, které budou nahrazeny replikami. Na snímku... Most je 174 m dlouhý, 20 m nad hladinou řeky. Na snímku most při rekonstrukci... Hotový most bude tvarovou replikou historické mostní konstrukce z počátku... Most je o dvou polích, jejich rozpětí činí 37,5 a 61,5 m. Na snímku most při... V roce 2025 začala Správa železnic s velkou rekonstrukcí mostu. Na snímku most... Nový způsob uložení kolejí do štěrkového lože ale zajistí tišší provoz vlaků....

Na co zírá mašinfíra

Sledovat další díly na iDNES.tv

Zobrazit celou fotogalerii

Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Otevírací doba obchodů 17. listopadu 2025: kde můžete nakoupit

ilustrační snímek

Letošní 17. listopad, tedy Den boje za svobodu a demokracii, letos připadá na pondělí. Mezi sedm významných dnů, kdy musejí obchody zůstat zavřené, však tento svátek nepatří.

Potravinářská inspekce odhalila další prohřešek s kuřecím masem v KFC

Restaurace KFC ve městě Mountain View v Kalifornii (18. dubna 2011)

V restauraci řetězce rychlého občerstvení KFC v Praze-Dejvicích rozmrazovali zaměstnanci kuřecí maso ve stojaté vodě, což zvyšuje mikrobiologická rizika, uvedl mluvčí Státní zemědělské a...

Brněnská D1 měla mít dávno tři proudy v každém směru, přiznal šéf silničářů

Středeční uzavření dálnice D1 u Psářů kvůli změně značení a zprovoznění...

Brněnská D1 zůstane přetíženou dálnicí i při dostavbě severní alternativy v podobě dálnice D35. Zpětně se tak ukazuje jako chyba, že se už před lety při rozsáhlé rekonstrukci nerozšířila na...

Dvacet hodin v letadle bez mezipřistání. Qantas ukázal revoluční airbus

Aerolinky Qantas ukázaly revoluční airbus, létat má komerčně létat od roku...

Australská letecká společnost Qantas odhalila první snímky svého letadla Airbus A350-1000, které bude přepravovat cestující ze Sydney do Londýna a New Yorku bez mezipřistání. Do komerčního provozu je...

SIPO od ledna 2026 zdraží. Kolik zaplatíte navíc?

Nová pobočka České pošty slouží v hradecké regionální centrále ČSOB. (2. dubna...

Používáte k hrazení pravidelných plateb SIPO, tedy službu Soustředěné inkaso plateb obyvatelstva? Pak byste měli vědět, že od začátku roku 2026 tato služba poskytovaná Českou poštou podraží. O kolik...

Španělsko se otevírá komunitním projektům. Pomáhají řešit energetickou chudobu

Letecký pohled na fotovoltaickou elektrárnu v úpravně vody v Casablance ve...

Ve Španělsku se rozjíždí revoluce v oblasti komunitní energetiky. Vznikají tam energetická družstva nabízející levnou a čistou elektřinu. Tato iniciativa nejen pomáhá domácnostem čelit energetické...

15. listopadu 2025

Řešení dobrá pro celý svět. Čína dosáhla vrcholu produkce emisí o pět let dříve

Tepelná elektrárna v čínském Tchung-lingu

Emise oxidu uhličitého v Číně za posledních osmnáct měsíců stagnují či dokonce mírně klesají. Podle odborníků se zdá, že největšímu emitentovi skleníkových plynů na světě se nejspíš podařilo...

15. listopadu 2025

Trumpovy kalifornské plány na těžbu budí odpor. Plní kasy korporacím, tvrdí mnozí

Těžba ropy a zemního plynu, provoz a údržba produktovodů. To ve Wyomingu...

Americký prezident Donald Trump plánuje, že na pobřeží Kalifornie po více než třech desítkách let obnoví těžbu ropy. Kalifornie je přitom dlouhodobou baštou demokratů a současný kalifornský guvernér...

15. listopadu 2025

Čína rozpoutala tsunami metamfetaminu v Asii. Centrem obchodu s drogami je Myanmar

Bývalý thajský premiér Thaksin Šinawatra během projevu o kontrole obchodu s...

Čínští výrobci dodávají chemikálie používané k výrobě metamfetaminu drogovým kartelům v Myanmaru, což vyvolává krizi v celé asijsko-pacifické oblasti, jak zjistilo vyšetřování deníku The Post....

15. listopadu 2025

Ročník 2025 se vydařil, hlásí vinaři z celého světa. Pár míst sežehl oheň

Vinice nad městečkem Bernkastel-Kues na německé Mosele (31. července 2025)

Hrozny pro vína ročníku 2025 už jsou z valné většiny sklizené a vinaři se pouští do prvních odhadů letošní produkce. Převážně se shodují na tom, že vína budou zdařilá, i když z některých vyhlášených...

15. listopadu 2025

Obchodníci očekávají rekordní vánoční tržby. Black Friday odstartuje nákupy

Premium
ilustrační snímek

Předvánoční nákupy nabírají na obrátkách a e-shopy hlásí rekordní tržby. Češi začínají nakupovat dárky už během Black Friday a s rostoucí průměrnou hodnotou objednávek se očekává meziroční nárůst...

15. listopadu 2025

Ani ne deset tisíc za garsonku. Jde postavit levné bydlení a nezkrachovat?

ilustrační snímek

Šestnáct tisíc korun měsíčně za sedmdesátimetrový byt nebo necelých deset tisíc za čtyřicetimetrovou garsonku. Tolik by stálo nákladové nájemné v bytovém domě, který použilo ministerstvo pro místní...

15. listopadu 2025

Trumpova administrativa řeší další výjimky z cel. Týkat se mohou potravin

Americký prezident Donald Trump při projevu z balkonu Bílého domu (4. července...

Trumpova administrativa pracuje na dalších výjimkách z uvalených cel. Nyní by se měly týkat potravin, které v USA neustále zdražují. Hovoří se hlavně o citrusech a hovězím masu. Američtí farmáři ale...

14. listopadu 2025

Evropa jde proti čínským e-shopům. Balíčky do 150 eur nebudou bez cla, rozhodla

Aplikace čínských e-shopů Temu a SHEIN.

Evropská unie se po letech debat rozhodla zásadně omezit příval levných zásilek z čínských e-shopů. Ministři financí členských států ve čtvrtek večer dosáhli shody na zrušení celní výjimky pro...

14. listopadu 2025

Agel chce novou klinikou v Praze změnit způsob, jakým přemýšlíme o zdraví

Budova kliniky AGEL PLUS

V srdci pražských Vinohrad zahájila provoz nová Klinika AGEL PLUS, která nabízí komplexní a prémiovou zdravotní péči. Moderní zařízení si klade za cíl přinést do českého zdravotnictví přístup, který...

14. listopadu 2025  17:30

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Švýcarsko si oddychlo. Země si vyjednala stejná cla, jako má Evropská unie

ilustrační snímek

Švýcarsko se po měsících vyjednávání dohodlo se Spojenými státy na snížení cel na dovoz svého zboží do USA z 39 na 15 procent. Nová sazba tak bude stejná, jaká se vztahuje na zboží z Evropské unie.

14. listopadu 2025  16:38

Snížení byrokracie o 20 procent ušetří firmám 15 miliard, říká prezident Komory

Prezident HK Zdeněk Zajíček

Ke snížení regulatorní a byrokratické zátěže, mimo jiné přijetím antibyrokratického zákona, vyzývá politiky Hospodářská komora ČR. S požadavky na konkrétní kroky, které jsou součástí Blanické výzvy,...

14. listopadu 2025  15:31

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.