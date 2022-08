O kolik zdraží jízdné? Dopravním podnikům rostou náklady na energie

„Náklady na provoz městské hromadné dopravy neustále rostou a dopravci za poslední roky vyčerpali úsporná opatření. Ztráty tak musí kompenzovat zřizovatelé, tedy města, nebo je ve hře zvýšení ceny jízdného,“ uvedl předseda Sdružení dopravních podniků ČR Tomáš Pelikán.

Města a obce letos pokryjí nárůst nákladů dopravních podniků asi ze dvou třetin, o zbylou část se tak budou muset zřejmě postarat samotní dopravci. Podle statistik má největší podíl na zvýšení nákladů rostoucí cena elektřiny.

Řada měst v minulých letech investovala hodně peněz na modernizaci vozového parku či koupi nových a k přírodě a životnímu prostředí šetrných vozidel. „Nyní nevíme, zda nám v našich rozpočtech zbude dostatek prostředků na jejich provozování a údržbu,“ podotkl primátor statutárního města Pardubice a člen předsednictva Svazu měst a obcí ČR Martin Charvát.

Řešením by podle svazu mohl být vládní kompenzační balíček. Ten by měl městům pomoci při sanování současných ztrát a města by tím podle svazu nemusela řadu svých dopravních služeb rušit či minimálně omezovat.

Náklady na energie rostly dopravcům už vloni. Situaci dopravních podniků zhoršuje i skutečnost, že navazuje po pandemii koronaviru. Podle sdružení během pandemie v MHD ubylo více než 34 procent cestujících a celková ztráta dopravních podniků přesáhla 1,8 miliardy korun.

Některé dopravní podniky i proto zdražovaly jízdné už na začátku letošního roku, ceny jízdenek stouply například v Českých Budějovicích, v Plzni či Opavě. V některých dalších městech pak navýšily kompenzace radnice.