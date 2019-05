Mercedes-Benz chce do roku 2039 přeměnit svůj vozový park na uhlíkově neutrální

Mercedes, vlastněný společností Daimler, chce svou uhlíkovou stopu snížit tím, že bude vyrábět mnohem méně spalovacích motorů. Německý výrobce chce, aby do roku 2030 tvořily více než polovinu celkového prodeje automobilů elektrické modely a hybridy. Do roku 2039 pak plánuje být zcela uhlíkově neutrální. Na svém portálu o tom napsala zpravodajská televize CNN.

Samozřejmě, že to neznamená mít jen bezemisní vozy. Plán se například netýká rozsáhlého vozového parku, který zahrnuje nákladní automobily Freightliner a Thomas Built Buses. Společnost však uvedla, že u těchto vozů pracuje na úpravě na zelenější pohonné jednotky.



Na nízkoemisní až bezemisní provoz mají postupně přecházet i továrny. Mercedes plánuje využití větrné a dalších forem čisté energie. Stejným způsobem bude vybírat i své subdodavatelé. Pokud půjde o společnost, která má za sebou velkou uhlíkovou stopu, bude mít patrně smůlu.

Svým dodavatelům chce výrobce se snižováním emisí sám pomáhat. Vzorem pro všechny je nová továrna v Sindelfingenu. Tato takzvaná Factory 56 je už od počátku uhlíkově neutrální. Jak uvádí časopis Forbes, součástí snižování uhlíkové stopy pak bude i recyklace materiálů. Každý nový automobil by měl být z 85 % z recyklovaných materiálů.

Konkurence nespí

Důvodem tak razantních kroků jsou obavy o životní prostředí. „Naším cílem je pomoci zabránit dalšímu zrychlení změny klimatu,“ uvedl výrobce automobilů ve svém prohlášení a dodal, že Pařížská dohoda o klimatu je více než závazkem. Mercedes v pondělí představil první ze svých elektrických modelů Mercedes-Benz EQC.

Rival Volkswagen, který vlastní značky Audi, Bentley a Porsche, také oznámil odvážný plán. Během desetiletí chce na trh uvést 70 elektrických modelů a do roku 2050 chce být zcela uhlíkově neutrální. Do roku 2040 chce Volkswagen prodávat nejméně 40 procent elektromobilů.

Nic z toho, co si automobilky naplánovaly ovšem nebude snadné. Mercedes uznal, že jeho cíl bude obrovskou výzvou po technologické i finanční stránce. Bude vyžadovat obrovské investice do renovace továren, dodavatelských řetězců a vývoje nových modelů. Mercedes přitom slíbil, že bude i nadále nabízet výkon a luxus, aniž by zdražoval.