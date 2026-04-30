Benzin i nafta na víkend zdraží. A růst cen není u konce, varují analytici

Autor:
  14:39
Cenový strop na pohonné hmoty pro prodloužený víkend výrazně vzroste, oznámilo ministerstvo financí. Nejvyšší povolená cena nafty v pátek vzroste o 1,04 koruny na 44,55 Kč za litr. Benzin pak zdraží o 76 haléřů na 43,89 Kč za litr. A podle analytiků to zdaleka není konec.
ilustrační snímek | foto: Depositphotos

Litr nafty tak brzy na čerpacích stanicích překoná 45 korun za litr, odhadují experti. Varovali také, že situace na trhu s palivy může být během nadcházejících týdnů kritická, obchodníci totiž už dočerpávají dříve uvolněné strategické rezervy.

Za růstem cen stojí podle analytika Purple Trading Petra Lajska pokračující napětí na Blízkém východě. „Příměří bylo sice minulý týden prodlouženo, prakticky nulový diplomatický posun však žene ceny ropy výše,“ připomněl Lajsek, že deficit ropy na trhu je stále obří a dál roste. „Konflikt trvá již dva měsíce a řešení může být v nedohlednu,“ podotkl.

Cenový výhled na květen tak není podle analytiků příznivý. „Trh začíná s nervozitou vyhlížet, kdy přestanou působit efekty dřívějšího uvolnění strategických rezerv zemí G7, což hrozbu nedostatku suroviny dále umocňuje,“ upozornil analytik XTB Jiří Tyleček. Vládní stropy tak podle něj mohou v příštích dnech u benzinu atakovat 43,50 Kč za litr a u nafty hrozí i překonání hranice 45 Kč.

Od května by se podle analytiků měly snížit denní výkyvy v cenových stropech, které každý den stanovuje stát. Důvodem je změna metodiky výpočtu maximálních cen, kdy se bude nově využívat průměrná velkoobchodní cena za poslední tři dny místo jednoho. „Díky tomu by se tak měla snížit fluktuace maximálních cen, kdy do nich promlouvaly jednodenní skoky z velkoobchodního trhu,“ vysvětlil Lajsek.

Pro dopravní firmy to podle šéfa Malcom Finance Jaroslava Tona znamená dvojí tlak. „První vlna je patrná okamžitě – dražší ropa, vyšší pojistné a delší přepravní trasy. Druhá přijde se zpožděním přes ceny ropných produktů. Nafta obvykle nereaguje stejně rychle jako Brent, jakmile se však zdražení přelije do fyzického trhu, může se v cenách držet déle,“ řekl Ton.

Česko je v EU mezi levnějšími

Česko i přes zdražování zůstává v evropském srovnání mezi levnějšími trhy. Nafta je v současnosti v ČR čtvrtá nejlevnější v EU. „Nejnižší ceny nafty mají momentálně řidiči v Maltě, Polsku a Maďarsku. Nejdražší naftu tankují řidiči v Nizozemsku a Finsku,“ popsal Tyleček.

U benzinu je Česko osmé nejlevnější. Nejnižší ceny jsou na Maltě, v Polsku a Bulharsku, naopak nejvíce řidiči za benzin zaplatí v Nizozemsku a Dánsku. Ze sousedních zemí je podle Tylečka výrazně levnější tankování v Polsku, na Slovensku jsou naopak paliva mírně dražší než u nás.

Ve Spojených státech dosáhly průměrné ceny benzinu nového maxima 4,23 dolaru za galon (3,78 l). To v přepočtu znamená asi 23,50 korun za litr, což je nejvíce od roku 2022 a rekord od začátku války s Íránem, uvedl automobilový klub AAA. Před válkou stál méně než tři dolary za galon.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.