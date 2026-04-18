Vlaky, depa a lidé spojení s železniční historií pod jeho vedením přecházejí z odboru ČD do nadačního fondu. Patří sem i největší sbírka historických kolejových vozidel v Lužné u Rakovníka.
Až bude transformace hotová, pozná návštěvník Lužné, že ji už neřídí České dráhy?
Doufám, že nepozná, protože veškeré aktivity, ať už expozice v Lužné, tak i akce, které se konají po celé republice, budou pokračovat stejně. Běžným cestujícím v nostalgických vlacích je asi jedno, jaký subjekt jim vydá jízdenku. Poznat by se to mělo v racionalizaci. Řízení musí být přímočařejší a efektivnější. Druhým cílem je ekonomika.
Vystavované vozidlo může být zároveň překážková dráha ve stylu parkour nebo lanového parku. Jistě, chtít to udělat z Masarykova salonního vozu, tak by mě železničáři poslali na hranici. Potenciál je i v úrovni něčeho, co je dnes populární, a to je glamping.