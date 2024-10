Kartáček do kapsy u saka. I firmy se učí na letenkách šetřit, říká odbornice

Ve firemním cestování nastal po roce 2019 velký útlum. Za covidu se většina schůzek přesunula do onlinu a na rozdíl od soukromého cestování na dovolené se byznysová klientela vracela pomaleji.

„Pokud by se to porovnalo, byly firmy v tempu růstu zhruba o čtvrtinu pozadu. Teď se trend otáčí. Leisure segment, tedy soukromníci, se v objemu stabilizoval a korporátní sektor roste více,“ říká Hrnčířová.

Slyšeli jsme různá předsevzetí firem, kdy řada z nich s ohledem na ekologii chtěla létání nahradit online konferencemi. To se nakonec nestalo?

Že by firmy nelétaly a zůstaly na Teamsech a jiných platformách, jak to bylo v roce 2019, to se neděje. Nynější nárůsty ukazují, že firmy jsou v cestách aktivnější. Možná, že jsou i online, ale pracovníci určitě letecky cestovat nepřestali.