Ministerstvo financí stanovuje maximální povolené prodejní ceny z kombinace průměru velkoobchodních cen, daní a maximální marže obchodníků. Na úterý platí pro naftu stropová cena 44,36 Kč/litr a pro benzin 41,67 Kč/litr. Jde o zatím nejnižší ceny od začátku stanovování cenového maxima.
Botek řekl, že krátce po útoku na Írán velkoobchodní ceny pohonných hmot prudce vzrostly. „Nakoupil jsem litr nafty i za 51 korun, protože na trhu jí byl velký nedostatek. Koupil jsem, co se dalo, abych měl plné nádrže a mohl prodávat, ale bylo to za strašnou cenu. Teď to prodávám s obrovskou ztrátou. Zásoby ale musím prodat, nemůžu čerpací stanici jen tak zavřít a čekat na to, jestli ceny půjdou zase nahoru,“ uvedl.
Čerpací stanice Bot-Oil má dvě nádrže, z nich každá pojme 20 000 litrů. Denně u čerpací stanice řidiči natankují zhruba 3 000 litrů nafty a benzinu, takže nádrže pokryjí dvoutýdenní provoz. Botek míní, že maximální ceny nafty a benzinu stanovilo ministerstvo financí od stolu, jelikož neodráží ekonomickou realitu provozu čerpacích stanic.
|
„Kdyby se řeklo, že benzinky budou mít maximální marži například i jednu korunu z litru, tak to má logiku, protože by se zohlednilo, za kolik jsme pohonné hmoty nakoupili od dodavatelů,“ podotkl.
Každodenní stanovování maximálních cen pohonných hmot Botek považuje za nepřípustný zásah státu do podnikání, kvůli kterému mnozí provozovatelé čerpacích stanic utrpí značné ztráty. „Copak se benzinky zaváží naftou a benzinem každý den? Vypadá to, že chtějí malé benzinky zlikvidovat, aby je velcí hráči koupili za pár drobných. Nestačím zírat, jak mohou takoví diletanti rozdělovat miliardy, když ani neumí stanovit kalkulaci ceny nafty,“ podotkl podnikatel.
Prodej by byl ztrátový
Kvůli vládnímu stanovení maximálních cen pro pohonné hmoty v úterý neprodává naftu malá čerpací stanice ASB Liberec v Kubelíkově ulici či pumpa Dopravního podniku města Děčín, zjistila ČTK. Ministerstvo financí dnes stanovilo maximální cenu nafty na 44,36 koruny za litr.
Prodej za tuto cenu by byl ztrátový, řekla ČTK vedoucí pracovnice pumpy ASB Liberec. Podobně se vyjádřila i vedoucí děčínské čerpací stanice. Čerpací stanice Plyn Bouda v Dobřichovicích u Prahy dnes otevřela, i když na prodeji nafty prodělává. Desetitisícové ztráty způsobí regulace cen malé benzince u Olomouce, zjistila ČTK.
Mluvčí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) Martin Švanda na dotaz ČTK uvedl, že případné uzavření prodejen na základě samostatného podnikatelského uvážení je v pořádku. „Z pohledu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže je podstatné, aby se popsané uzavírání čerpacích stanic nedělo jako výsledek koordinovaného jednání mezi provozovateli. Pak by totiž šlo o kartelovou dohodu. Jestliže naopak jde o samostatné podnikatelské uvážení a rozhodnutí, je tento postup z hlediska ochrany soutěže v pořádku,“ sdělil mluvčí.
Pro benzin je na úterý maximální povolená cena 41,67 koruny. Většina pump v Libereckém kraji má ceny u této hodnoty, mezi ně patří také ASB Liberec. „Benzin máme ještě starou zásobu, takže tam jsme tak nějak ještě na hranici,“ dodala vedoucí. Některé čerpací stanice v Liberci se ale i dnes vejdou s cenou nejprodávanějšího benzinu pod 40 korun za litr. Mezi ně patří Prim v Růžodole nebo pumpa u nedalekého nákupního centra Géčko.
Naftu neprodáváme
V Ústeckém kraji byly ráno podle zjištění ČTK všechny čerpací stanice od Ústí nad Labem po Kadaň na Chomutovsku otevřené. Dopravní podnik města Děčín má svou čerpací stanici otevřenou s omezením. „Máme otevřeno, akorát neprodáváme naftu,“ řekla ČTK vedoucí čerpací stanice Emílie Maixnerová. Doplnila, že by se podniku při vládou stanovené maximální ceně nevyplatilo naftu prodávat. Vládní zastropování čerpadláři v kraji dodržují, někteří nabízejí pohonné hmoty pod nastavenou horní hranicí, zjistila ČTK.
Čerpací stanice Plyn Bouda v Dobřichovicích u Prahy kvůli snížení cenových maxim zvažovala, že prodej pohonných hmot dočasně přeruší. Nakonec tak ale neučinila, stejně jako tři konkurenční čerpací stanice v okolí. „Zatím jedeme. Na benzinu máme lehkou marži kolem 60 haléřů a na naftě jsme minus 60 haléřů. Takže jsme na nule,“ řekl ČTK pracovník benzinky. Dodal, že pumpa na facebooku zveřejnila fakturu, za kolik nakupuje, aby zákazníci věděli, že je neokrádá, naopak je lehce v minusu.
|
Menší čerpací stanice v okolí Plzně či Rokycan dnes prodávají paliva levněji, než jsou státem určené maximální ceny pro dnešek. U nafty jsou ceny nižší o haléře, u Naturalu 95 i o více než korunu. U některých čerpacích stanic je tak dnes cena benzinu pod 40 Kč za litr. Například u čerpací stanice Avia v Plzni-Černicích dnes prodávají naftu za 43,99 Kč/l a benzin za 39,99 Kč/l. Za 39,90 Kč/l mají benzin Natural 95 například menší čerpací stanice v Kamenném Újezdě u Rokycan či Prim v Losiné u Plzně. Diesel za 44,30 mají v okolí Plzně například čerpací stanice v Losiné, ve Starém Plzenci, v Chválenicích nebo v Kamenném Újezdě.
V Karlovarském kraji opatření ministerstva financí u čerpacích stanic většinou ceny sjednotilo. Sokolovská OMV i OMV v Karlových Varech prodávají benzin za 41,60 Kč a naftu za 44,30 Kč, tedy těsně pod stanovenými cenami na dnešní den. Za stejné ceny ale prodávají paliva i Orlen na dálnici D6 nebo MOL v Karlových Varech.
Maximální ceny paliv, které určuje stát, jsou zatím nejnižší od začátku stanovování cenového stropu.