Nic jsme nevydělali a lepší to nebude, vzkázal konkurent Uberu investorům

Jak uvedl server Quartz, i přes tržby ve výši 8,1 miliard dolarů v roce 2018, zakončila společnost účetní období se ztrátami ve výši 911 milionů dolarů. Podobně na tom byla i v roce 2017, s čistou ztrátou 688 milionů dolarů. O rok dříve ztratila 683 milionů dolarů. V konečném součtu přišel Lyft za poslední tři roky o 2,3 miliardy dolarů.



Samozřejmě, že ztráty jsou v Silicon Valley, kde vládnou investorské dotace, módní. Ziskovost zároveň není nezbytným předpokladem pro to, aby mohla technologická společnost vstoupit na burzu. Společnost Google (nyní Alphabet) a Facebook sice při vstupu na burzu byly ziskové, ale Twitter, Spotify, Blue Apron, Snapchat, Dropbox, Etsy a další společnosti rozhodně v zisku nebyly.

Proč na tom záleží?

Když je společnost ve ztrátě, není to příliš dobrý obchod. Například společnost Meal-kit od Blue Apron byla soukromými investory oceněna na tři miliardy dolarů. Investoři věřili, že by mohla předefinovat způsob, jakým se Amerika stravuje. Nevadilo jim ani, že do té doby nevydělala žádné peníze a vynaložila značnou částku na marketing. Veřejné trhy to však Meal-kitu na rozdíl od rizikových kapitalistů neodpustily.

Akcie společnosti se od začátku vstupu na burzu drží na minimu. Začaly se obchodovat v polovině roku 2017 a nyní mají hodnotu jeden dolar za akcii. V lednu, když Blue Apron uvedl, že v prvním čtvrtletí letošního roku plánuje konečně dosažení zisku, akcie o něco vzrostly.

S výše uvedným souhlasí i hlavní analytik společnosti Tradecentrum Michal Dvořák. „Lyft prodává především vizionářský projekt a vize jsou málokdy profitabilní,“ říká Dvořák. Na druhou stranu upozorňuje, že Lyft, stejně jako další společnosti, které hledají uplatnění ve sdílené ekonomice, je reprezentován (podobně jako Tesla) zdánlivě hlavní činností, ale core business může spočívat ve zcela odlišných aktivitách. Například Uber a Lyft se výrazně angažují na poli autonomního řízení, jeho vývoje a zavádění do praxe.

„Sdílená ekonomika je velmi citlivá na politická rozhodnutí, postačí zavedení daně, nebo zpřísnění regulace a naděje na zisk ze sdílených taxi je pryč,“ připomíná Dvořák.



Zisky v nedohlednu

Lyft nabízí jen velmi málo důvodů, které by investory přesvědčily, že se u něj něco v nejbližší době změní. „Naše náklady se budou v budoucnu pravděpodobně zvyšovat, protože vyvíjíme a uvádíme na trh nové nabídky a funkce platformy, rozšiřujeme stávající a nové trhy, zvyšujeme naše obchodní a marketingové úsilí a nadále investujeme do naší platformy,“ píše Lyft ve svém podání. „Tyto snahy mohou být dražší, než očekáváme a nemusí vést ke zvýšení tržeb nebo růstu našeho podnikání,“ pokračuje. Jinými slovy, Lyft plánuje utratit hodně peněz a možná i více, než plánuje. To rozhodně není uklidňující.

Společnost měla na konci roku 2017 hotovost a peněžní ekvivalenty ve výši 1,1 miliardy dolarů. K 31. prosinci 2018 se její finanční zásoby ztenčily na 518 milionů dolarů a v soutěžení s Uberem si rozhodně nějak nepolepšila.

Jenže podle Dvořáka je pro budoucnost hodnoty společnosti klíčový ukazatel počtu aktivních cestujících a ten má pozitivní vývoj. „Počet cestujících, kteří si rezervovali nejméně jednu jízdu za čtvrtletí, vrostl od 4. čtvrtletí roku 2017 do 4. čtvrtletí roku 2018 o 50 procent. Konkrétně z 18,6 milionů na 12,6 milionů,“ dodává Dvořák.



„Věříme, že naše stávající peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty nám budou stačit alespoň v příštích dvanácti měsících,“ uvádí Lyft ve svém prospektu.

Společnost získá vstupem na burzu peníze, což je koneckonců jedním z důvodů, proč začínající podniky na burzu vstupují. Zdá se však, že její současná míra výdajů není udržitelná a že zisky jsou stále ještě hodně daleko.

„Jsou to ohromně nerentabilní společnosti,“ řekl deníku LATimes Hubert Horan, odborník na dopravu, který je již dlouho kritikem investic společností Uber a Lyft.