Lufthansa zruší čtyři tisíce pracovních míst. Škrty se dotknou administrativy

  8:52
Německé aerolinky Lufthansa chtějí do roku 2030 zrušit 4 000 pracovních míst v administrativě. Společnost to oznámila při příležitosti takzvaného Dne kapitálových trhů, informovala agentura DPA. Firma se potýká s vysokými náklady a s menší ziskovostí ve srovnání s konkurencí.

Varovná stávka organizovaná pozemním personálem Lufthansy v německém Mnichově. 27. července 2022. | foto: Reuters

Největší německá letecká společnost aktuálně zaměstnává přibližně 103 000 lidí. V administrativě pracuje zhruba 15 000 z nich. Aerolinky oznámily, že se chystají do pěti let propustit 4 000 administrativních pracovníků a do budoucna vsadit více na digitalizaci a automatizaci.

Hodlají také zefektivnit vnitřní fungování firmy a zároveň navýší své střednědobé finanční cíle. Zisk před zdaněním a úroky (EBIT) by se měl zvýšit na deset procent obratu. Dosud platil cíl osm procent.

Zatímco ostatní aerolinky se již dávno vrátily v hospodaření na úroveň z roku 2019, Lufthansa stále zaostává. Spouští proto náročný restrukturalizační program. Jednotlivé letecké společnosti koncernu by měly být například řízeny mnohem centrálněji.

Kromě značky Lufthansa jsou součástí koncernu také aerolinky Swiss International, Austrian, Brussels a Eurowings a menšinový podíl drží koncern také v italské letecké společnosti ITA.

