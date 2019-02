Zaplatil letenku, ale letěl jenom kus cesty. Lufthansa ho za to žaluje

Lufthansa se soudí s cestujícím kvůli letence do „skrytého města“. Letenka do „skrytého města“ je rezervační trik, díky kterému mohou cestující ušetřit nemalou částku. Letenka do skrytého města vzniká, když pasažér vystoupí z přestupního letu v místě přestupu a zbylou trasu neabsolvuje.



Například, pokud cestující letí z New Yorku do San Franciska, mohl by si rezervovat levnější cestu z New Yorku k jezeru Tahoe s přestupem v San Francisku a vystoupit tam a poslední část letu nevyužít.

Podle soudní dokumentace si nejmenovaný pasažér zarezervoval zpáteční letenku z Osla do Seattlu s mezipřistáním ve Frankfurtu. Cestující procestoval všechny etapy cesty, kromě poslední. Zpátečního letu z Frankfurtu do Osla se nezúčastnil. Místo toho si zarezervoval další letenku u Lufthansy z Frankfurtu do Berlína. Na svém serveru o tom napsala televizní stanice CNN.

Lufthansa to vyhodnotila jako porušení svých smluvních podmínek a chce po něm náhradu ve výši 2112 eur (54 490 Kč). Berlínský okresní soud žalobu v prosinci odmítl řešit, ale mluvčí společnosti Lufthansa potvrdil CNN, že společnost již podala odvolání proti rozhodnutí.

Podle Evropského spotřebitelského centra pro Českou republiku se tímto letecká společnost snaží bránit obcházení tarifních podmínek, kdy je s ohledem na tržní podmínky let s přestupem z Osla levnější než přímý let z Frankfurtu. „Případné soudní rozhodnutí může být do budoucna významné, nicméně se jedná o okrajový problém, který se průměrného spotřebitele takřka netýká a my se v praxi s těmito problémy setkáváme minimálně,“ sdělil tiskový mluvčí Evropského spotřebitelského centra ČR Ondřej Tichota.

V roce 2014 letecká společnost United Airlines a agregátor Orbitz podali žalobu proti 22letému Aktarerovi Zamanovi, který založil webovou stránku Skiplagged.com. Ta pomáhá cestujícím najít levnější lety právě pomocí strategie „skryté město“. Okresní soud v Illinois ale záležitost odmítl řešit. Soudce prohlásil, že soud není pravomocný kvůli tomu, že Zaman nežil v tomto městě.