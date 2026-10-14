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Transakce za více než miliardu eur. Lufthansa koupí podíl v portugalské TAP

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  16:15
německo mnichov lufthansa oktoberfest letuška kostým dirndl

německo mnichov lufthansa oktoberfest letuška kostým dirndl | foto: Profimedia.cz

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Německá společnost Lufthansa zvítězila v souboji o koupi menšinového podílu v portugalské letecké firmě TAP. Portugalská vláda ve středu oznámila, že dala německému podniku přednost před francouzsko-nizozemským konkurentem Air France-KLM.

Dodala, že Lufthansa za podíl ve výši 44,9 procenta nabídla 1,2 miliardy eur (zhruba 29 miliard Kč).

Lufthansa se díky koupi menšinového podílu stane strategickým partnerem společnosti TAP. Portugalská vláda si ve firmě ponechá většinový podíl. TAP provozuje více než 100 letadel a zaměstnává kolem 9400 lidí, napsala agentura DPA.

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Oba uchazeči v září předložili vylepšené nabídky na koupi podílu. Nabídka společnosti Lufthansa byla podle vlády o 16 procent vyšší než návrh rivala Air France-KLM. Vláda nicméně uvedla, že její rozhodnutí nevycházelo pouze z ceny, ale také z plánů uchazečů pro firmu TAP, včetně strategie k zajištění jejího růstu a dlouhodobé udržitelnosti.

K dokončení prodeje podílu budou zapotřebí ještě další kroky, včetně schválení transakce evropskými regulátory. Portugalská vláda odhaduje, že posouzení transakce Evropskou komisí by mohlo trvat 18 až 24 měsíců. Dokončení prodeje se proto očekává až v roce 2028, píše DPA.

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Lufthansa nedávno koupila menšinový podíl v italské letecké společnosti ITA a následně využila opce na zvýšení tohoto podílu na 90 procent v příštím roce. Německá firma již dříve převzala státní letecké společnosti Švýcarska, Rakouska a Belgie, upozorňuje DPA.

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