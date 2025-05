Podle zprávy, kterou minulý týden zveřejnila španělská vládní komise pro vyšetřování nehod a incidentů v civilním letectví (CIAIAC), letadlo typu Airbus A321 společnosti Lufthansa odstartovalo 17. února 2024 z letiště ve Frankfurtu nad Mohanem v Německu a směřovalo do španělské Sevilly, píše web The Washington Post.

Druhý pilot dostal podle zprávy záchvat související s nediagnostikovanou neurologickou poruchou právě ve chvíli, kdy pilot opustil kokpit, aby si odskočil. Letadlo tak zůstalo několik minut bez obsluhy, než si pilot i posádka uvědomili, že něco není v pořádku.

„Poté, co kapitán opustil kokpit a druhý pilot utrpěl náhlou a vážnou indispozici, letadlo pokračovalo v letu přibližně 10 minut v cestovním režimu se zapnutým autopilotem, ovšem bez dalšího dohledu obou pilotů,“ uvádí se ve zprávě.

Stejně jako při letu ze Seattlu

43letý pilot společnosti Lufthansa opustil kokpit v 10:31. Vyšetřovatelům sdělil, že kopilot, jemuž řízení předával, vypadal fit a pozorný. Když se však 10:39 vracel z toalety, nemohl se dostat do pilotní kabiny. Nejprve se domníval, že se spletl při zadávání standardního přístupového kódu, ale po pěti neúspěšných pokusech a marné snaze o kontaktování pilotní kabiny prostřednictvím interkomu pilot přešel na nouzový postup s použitím samostatného přístupového kódu na časovači.

Než se mu podařilo dostat se do kokpitu, kopilot otevřel dveře zevnitř. „Byl bledý, potil se a podivně se pohyboval,“ říká zpráva. Pilot poté požádal o pomoc posádku a v 10:42 převzal řízení letadla.

„Členové posádky následně poskytli indisponovanému muži první pomoc a lékař, který byl mezi cestujícím na palubě, ho pomohl ošetřit a diagnostikoval u něj možnou srdeční vadu,“ uvádí dále zpráva. Pilot poté vyhlásil zdravotní pohotovost a odklonil letadlo na letiště Adolfa Suáreze v Madridu, kde přistálo asi o 20 minut později.

Tento incident upozornil na problematiku neschopnosti pilota řídit letadlo, což je sice vzácný, ale nikoli neexistující jev. Navíc se odehrál v době, kdy se někteří dopravci snaží počet pilotů potřebných k letu snížit. Kritici tohoto opatření, včetně odborů pilotů, však často uvádějí nezpůsobilost pilotů jako příklad toho, proč jsou podle nich na palubách letadel potřeba vždy dva lidé.

Někteří připomínají případ pilota společnosti Turkish Airlines, který zemřel během říjnového letu ze Seattlu do Istanbulu. Při tomto incidentu byli v kokpitu další dva piloti, kteří byli schopni se strojem nouzově přistát v New Yorku.

Prohlídky jsou stěžejní

Ačkoli jsou podobné události velmi medializované, neschopnost pilotů řídit ze zdravotních problémů je poměrně vzácná. Zpráva, kterou loni vydala Agentura Evropské unie pro bezpečnost letectví, uvádí, že k ní dochází maximálně 0,45krát na 10 milionů letových hodin. Zpráva rovněž zdůraznila význam pravidelných lékařských prohlídek pilotů, aby se minimalizovalo riziko jejich neschopnosti řídit stoj.

Po přistání druhého pilota podle zprávy převezli do nemocnice k ošetření. Uvedl, že si vzpomíná na let nad Zaragozou v severním Španělsku a že náhle ztratil vědomí. Ale nepamatuje si přesně kdy. Úřady mu po dobu vyšetřování pozastavily platnost osvědčení o zdravotní způsobilosti k létání, uzavřel web The Washington Post.