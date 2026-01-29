„Dnes jsme na letišti přivítali Airbus A320neo společnosti Lufthansa se speciálním výročním livery, tzv. Super Crane,“ pochlubilo se pražské letiště na síti X. Tmavěmodrý design vychází z ikonického jeřába, symbolu značky.
Speciální design společnost nasadila při příležitosti 100. výročí společnosti. Znak ptáka stoupajícího k obloze se táhne přes celý trup a křídla, z jedné strany trupu ho doplňuje nápis 100, z druhé nápis 1926 – 2026.
„Super jeřáb“ vyzařuje obzvláště silnou přítomnost. Je výrazný, nezaměnitelný a symbolizuje spolehlivost, svobodu a otevřenost světu – hodnoty, které si cestující s Lufthansou dlouho spojují, píše společnost na svém webu.
Koncept „super jeřába“ se v různých podobách objevuje v oddělení brandového designu společnosti už dlouho. „Byl jedním z prvních konceptů rebrandingu v roce 2018. Sté výročí se zdálo být ideální příležitostí k jeho opětovnému uvedení a integraci do dnešního designu,“ vysvětlil designér Lufthansy David Hedley Noble.
Dodal, že design boří zažité stereotypy a odkazuje na historického jeřába jeho autora, designéra Otty Firleho. „On vytvořil symbol, který dodnes vyjadřuje modernost.“
Lufthansa výročním eblémem vybavila zatím šest svých strojů. Zbrusu nový Boeing 787-9, dál Airbus A380, Airbus A350-1000, Airbus A350-900, Airbus A320 a Boeing 747-8.
Pod křídly jeřába
Jeřáb se v logu Lufthansy objevil už v roce 1918, tedy ještě před vznikem samotné společnosti.
Symbol původně vznikl vznikl pro aerolinky Deutsche Luft-Reederei (DLR), jednu z firem, z nichž se později Lufthansa zrodila.
Jeřába značka zvolila kvůli vlastnostem, které se ideálně hodily k letectví: schopnost létat na dlouhé vzdálenosti (tažný pták), eleganci a stabilitu letu, orientaci a spolehlivost (jeřábi se „neztrácejí“), bdělost a ostražitost (v evropské symbolice jeřáb strážcem).
Kruh symbolizuje globálnost a jednotu letecké sítě.
Design celé výroční flotily by měl být dokončen na podzim letošního roku.
U zrodu proudové dopravy
Lufthansa patří k nejstarším a nejvýznamnějším aerolinkám na světě. Vznikla v roce 1926 jako Deutsche Luft Hansa AG sloučením dvou německých aerolinek a patřila k technologické špičce meziválečného letectví.
Po druhé světové válce společnost obnovila lety v roce 1955 a rychle se stala národním dopravcem SRN.
V 60. a 70. letech stály aerolinky při rozvoji rozvoj proudových letadel (Boeing 707, 747). Přestože to byla původně státní firma, postupně prošla privatizací dokončenou v 90. letech.
Lufthansa je spoluzakladatelem skupiny Star Alliance (1997) – největší letecké aliance světa. Pod jejími křídly fungují v rámci Lufthansa Group také Swiss Airlines, Austrian Airlines, Brussels Airlines a Eurowings. V dálkových letech, byznys třídě a cargo dopravě má momentálně silnou pozici. Během pandemie covidu aerolinky dočasně zachránil stát, který se následně opět stáhl.