Super jeřáb přistál v Praze. Ruzyně přivítala letadlo Lufthansy ve speciálním kabátě

  18:00
Německé aerolinky Lufthansa se rozhodly, že ke stému výročí založení dají speciální kabát několika svým letadlům. Přestože se první stoje v novém designu jménem „Super jeřáb“ v provozu objevily již na sklonku minulého roku, první letadlo Lufthansy A320neo nyní poprvé přistálo v Praze.
Boeing 787 Lufthansy s nápisy „100 let", „1926–2026" na letišti ve Frankfurtu...

Boeing 787 Lufthansy s nápisy „100 let", „1926–2026" na letišti ve Frankfurtu nad Mohanem. Je to edno z prvních letadel společnosti, které připomíná 100. výročí německé letecké společnosti. (23. prosince 2025)

K 100. výročí založení společnosti Lufthansa vysílá letecká společnost do...
17 fotografií

„Dnes jsme na letišti přivítali Airbus A320neo společnosti Lufthansa se speciálním výročním livery, tzv. Super Crane,“ pochlubilo se pražské letiště na síti X. Tmavěmodrý design vychází z ikonického jeřába, symbolu značky.

Speciální design společnost nasadila při příležitosti 100. výročí společnosti. Znak ptáka stoupajícího k obloze se táhne přes celý trup a křídla, z jedné strany trupu ho doplňuje nápis 100, z druhé nápis 1926 – 2026.

Oktoberfest v oblacích. Letecké společnosti slaví uniformami, menu i suvenýry

„Super jeřáb“ vyzařuje obzvláště silnou přítomnost. Je výrazný, nezaměnitelný a symbolizuje spolehlivost, svobodu a otevřenost světu – hodnoty, které si cestující s Lufthansou dlouho spojují, píše společnost na svém webu.

Koncept „super jeřába“ se v různých podobách objevuje v oddělení brandového designu společnosti už dlouho. „Byl jedním z prvních konceptů rebrandingu v roce 2018. Sté výročí se zdálo být ideální příležitostí k jeho opětovnému uvedení a integraci do dnešního designu,“ vysvětlil designér Lufthansy David Hedley Noble.

Dodal, že design boří zažité stereotypy a odkazuje na historického jeřába jeho autora, designéra Otty Firleho. „On vytvořil symbol, který dodnes vyjadřuje modernost.“

Lufthansa výročním eblémem vybavila zatím šest svých strojů. Zbrusu nový Boeing 787-9, dál Airbus A380, Airbus A350-1000, Airbus A350-900, Airbus A320 a Boeing 747-8.

Pod křídly jeřába

Jeřáb se v logu Lufthansy objevil už v roce 1918, tedy ještě před vznikem samotné společnosti.

Symbol původně vznikl vznikl pro aerolinky Deutsche Luft-Reederei (DLR), jednu z firem, z nichž se později Lufthansa zrodila.

Jeřába značka zvolila kvůli vlastnostem, které se ideálně hodily k letectví: schopnost létat na dlouhé vzdálenosti (tažný pták), eleganci a stabilitu letu, orientaci a spolehlivost (jeřábi se „neztrácejí“), bdělost a ostražitost (v evropské symbolice jeřáb strážcem).

Kruh symbolizuje globálnost a jednotu letecké sítě.

Design celé výroční flotily by měl být dokončen na podzim letošního roku.

U zrodu proudové dopravy

Lufthansa patří k nejstarším a nejvýznamnějším aerolinkám na světě. Vznikla v roce 1926 jako Deutsche Luft Hansa AG sloučením dvou německých aerolinek a patřila k technologické špičce meziválečného letectví.

Po druhé světové válce společnost obnovila lety v roce 1955 a rychle se stala národním dopravcem SRN.

V 60. a 70. letech stály aerolinky při rozvoji rozvoj proudových letadel (Boeing 707, 747). Přestože to byla původně státní firma, postupně prošla privatizací dokončenou v 90. letech.

Lufthansa je spoluzakladatelem skupiny Star Alliance (1997) – největší letecké aliance světa. Pod jejími křídly fungují v rámci Lufthansa Group také Swiss Airlines, Austrian Airlines, Brussels Airlines a Eurowings. V dálkových letech, byznys třídě a cargo dopravě má momentálně silnou pozici. Během pandemie covidu aerolinky dočasně zachránil stát, který se následně opět stáhl.

Záskok ke kravám, když má farmář volno. Brusel chce dostat do zemědělství mladé

Premium
ilustrační snímek

Evropská unie řeší plošný problém – v zemědělství chybí mladí lidé, je třeba generační výměna. Jde skutečně o akutní problém, podle dat Evropské komise (EK) je průměrný věk farmáře 57 let, pouze...

29. ledna 2026

Přibývá bytů, které nejsou na prodej. Ročně jich budou tisíce

Bývalá ubytovna s problémovými nájemníky v ústeckém Střekově se změnila v...

Ukusují z už tak dost omezené nabídky nových bytů, nebo byly záchranou stavebnictví v posledních chudých letech? Roste počet bytů, které se do veřejné nabídky nedostanou, protože je velcí investoři...

29. ledna 2026

