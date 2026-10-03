Londýnu se před očima rozpadají mosty. Systém jejich správy je roztříštěný

Nedávná inspekce mostu Waterloo, který spojuje South Bank s londýnským West Endem, zjistila škody způsobené vodou a trhliny široké až 2 milimetry, uvedla městská rada Westminsteru v dokumentu k žádosti o financování, který agentura Bloomberg získala. Šířka trhliny je podle odborníků dostatečná k tomu, aby kvůli umístění i hloubce v konstrukci vyvolala obavy.
„Pokud do konce finančního roku 2029–30 nedojde k dalším opravám, mohla by mezi dodatečná opatření patřit zavedení hmotnostních omezení. Nebo v krajním případě úplné uzavření mostu Waterloo,“ uvedla rada.
Pro dopravu před dvěma sty lety
Londýnské mosty představují dlouhodobý infrastrukturní problém, který den ode dne zhoršují jak hustý provoz, tak i extrémní povětrnostní podmínky. Situace se v posledních sedmi letech ještě více vyhrotila kvůli problémům s financováním.
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Během vlny veder v roce 2019 musely londýnské úřady uzavřít pro automobily most Hammersmith z roku 1887. V jeho litinové konstrukci se totiž objevily praskliny. V únoru rada městské části Kensington a Chelsea zakázala vjezd automobilů na Albertův most, další viktoriánskou stavbu přes řeku Temži. Dopravní úřad hlavního města TfL zavedl v létě další hmotnostní omezení na mostě Vauxhall a varoval, že pokud nedojde k opravám, mohl by je do roku 2030 ještě zpřísnit.
„V Londýně se často potýkáme s infrastrukturou postavenou pro dopravu před 150 či 200 lety,“ uvedl v rozhovoru David Knigh, poradce Institutu stavebních inženýrů. Dodal, že co se týče rozpočtů na údržbu, jsou úřady obvykle v defenzivě.
Sisyfovská práce
Londýnské mosty přes řeku Temži spravuje a financuje několik různých subjektů včetně TfL, místních samospráv a charitativní organizace City Bridge Foundation. Tento roztříštěný systém vede k tomu, že samosprávy se ocitají uprostřed nákladné sisyfovské hry, kdy jakmile vyřeší jeden problém, okamžitě se někde jinde objeví další stejný nebo podobný. Zoufale shánějí peníze na opravy.
Bývalý premiér Keir Starmer v dubnu založil strukturální fond ve výši jedné miliardy liber (27 miliard Kč), který má pomoci radám po celé zemi opravovat stárnoucí infrastrukturu včetně mostů, nadjezdů a tunelů, ale vláda má přidělení prostředků z tohoto fondu oznámit až později v tomto roce.
„Je to jako kapka v moři,“ uvedla v rozhovoru Caroline Russellová, předsedkyně dopravního výboru londýnského zastupitelstva. Všechny samosprávy budou o tuto podporu mezi sebou podle ní tvrdě bojovat.
Jen v Londýně vyčlenila městská rada Hammersmith a Fulham 120 milionů liber (3,3 miliardy Kč) na stabilizaci mostu Hammersmith. Od roku 2019 již rada na tuto stavbu vynaložila 42 milionů liber (1,1 miliardy Kč), což představuje přibližně 20 procent jejího ročního rozpočtu. Očekávalo se, že most bude po letech uzavření znovu otevřen pro motorová vozidla, rada však varovala, že bez dalších finančních prostředků bude možná nakonec muset uzavřít i pro chodce a cyklisty.
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Rada pozastavila plány na úplné znovuotevření mostu Hammersmith pro automobily s tím, že dokončení stabilizačních prací by stálo 300 milionů liber. „V současné době upřednostňujeme postupný program oprav zaměřený na to, aby most zůstal bezpečně otevřený alespoň pro chodce, cyklisty a říční dopravu, což bude další fáze oprav,“ uvedla rada.
Městská rada Westminsteru žádá o šest milionů liber na opravu mostu Waterloo, aby se zabránilo dalšímu zhoršování stavu této stavby, přes niž denně přejede více než 25 000 vozidel.
Dlouho zanedbávané stavby
Otázky ohledně toho, kdo by měl zajišťovat údržbu londýnských mostů, se začaly znovu objevovat ještě předtím, než se Andy Burnham v červenci stal britským premiérem. Právě on slíbil, že decentralizaci učiní ústřední součástí svého vládního programu. Burnhamova vláda navrhla, aby starostové dostávali podíl z výnosů z daně z příjmu.
„Za londýnské mosty by měl být zodpovědný jeden orgán podřízený starostovi,“ řekla agentuře Bloomberg poslankyně za labouristickou stranu Fleur Andersonová. „Londýn vděčí za svou existenci tomu, že je křižovatkou cest přes Temži, ale jeho mosty jsou zanedbané, protože správa je roztříštěná.“
V červenci se k tomuto názoru přidal i předseda rady městské části Wandsworth Robert Morritt. Uvedl, že odpovědnost za most Hammersmith by měla být převedena na londýnského starostu Sadiqa Khana. „Tato záležitost vyžaduje jasné vedení ze strany starosty, nikoli další roky nejistoty mezi odpovědností městské části a státu,“ řekl Morritt.
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Podle Roba Johnsona, vedoucího analytika think-tanku Centre for Cities by fiskální decentralizace regionálním představitelům, jako je například londýnský starosta, poskytla peníze na údržbu klíčových infrastrukturních objektů. „Roztříštěná mozaika konkurenčních zdrojů financování ve Velké Británii vyvolává u místních samospráv nejistotu,“ uvedl Johnson.
Udržování londýnských mostů v provozu by mělo být podle Alexandera Ehmanna, který vede dopravní výbor rady města Richmond, národní prioritou. „Musíme si uvědomit, že Londýn je do značné míry vizitkou Británie pro velkou část světa,“ uzavřel podle agentury.