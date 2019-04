Pane, pojďte si číst. V londýnském metru krátí čas automaty na povídky

Oranžovo-černý automat zdarma nabízí jedno-, dvou- a pětiminutové povídky, které po zmáčknutí tlačítka vyjedou vytištěné na skladném papírku. Londýňané je zatím najdou ve stanici metra Canary Wharf na lince Jubilee Line. Společníka na ukrácení doby dojíždění vyrobila francouzská společnost Short Édition, která už tuto službu nabízí ve Francii, v Hong-Kongu i USA.

Tam za podporou literárního nápadu stál režisér slavného Kmotra Francis Ford Coppola, píše list the Guardian. Oscarovému režisérovi se povídkový automat zalíbil tak, že do nápadu sám zainvestoval a v sanfranciském restaurantu Cafe Zoetrope nechal také jeden takový nainstalovat.



Ve Spojeném království jde zatím o první trojici automatů tohoto druhu. Žánry, které přístroj nabízí, sahají od sci-fi přes dobrodružné příběhy až po dětskou literaturu. Autory miniděl jsou taková jména jako Virginie Woolfová, Lewis Carroll anebo Charles Dickens.

Pocty stát se autorem vůbec první povídky z automatu se dostalo oblíbenému britskému spisovateli Anthonymu Horowitzovi (1955).

„Je to jistě výzva napsat povídku, která se dá přečíst mezi dvěma stanicemi. Nemyslím teď povídku, mám na mysli velice krátkou povídku,“ řekl Horowitz. Podle vlastních slov je sám milovníkem především tajemných příběhů a detektivek, takže vymyslet takovou story, která by na tak malém prostoru přinesla čtenáři zápletku i rozuzlení, pro něj byla neodolatelná výzva.

Napsat úvodní dílo pro automat mu trvalo tři dny a mikropovídka se jmenuje Paní Robinsonová.

„Když každý den cestuji metrem, všímám si, že každý je na mobilu zabraný do aplikací, her anebo starých tweetů, takže poskytnout cestujícím něco, co by připomínalo alespoň literaturu s malým l, mi přijde velmi povzbudivé,“ řekl Horowitz.

Černá díra sociálních médií

Myšlenka nabízet literaturu ve veřejné dopravě však rozhodně není nijak nová. Už v roce 1937 přišel sir Allen Lane, zakladatel nakladatelství Penguin Books, s nápadem takzvaného Penguincubatoru. To nebylo nic jiného než automat na paperbacky instalovaný ve stanici podzemky Charing Cross. Jeho vynález tehdy konzervativnější londýnské nakladatele doslova šokoval, zvláště když knihu bylo možno koupit za cenu nižší než balíček cigaret.

Společnost Canary Wharf Group, která první povídkové automaty do metra nainstalovala, tak učinila na základě výzkumů, které potvrdily, že veřejnost nemá v hromadné dopravě čas knihy dočítat. Průzkum zahrnující dva tisíce Londýňanů zjistil, že celých 36 procent cestujících vzdal dočtení alespoň jediné knížky právě z časových důvodů. Třicet procent dotazovaných dokonce nedočetlo za posledního půlroku jedinou knihu.

„Všichni jsme vinni tím, že jsme příliš zaneprázdnění,“ vyjádřila se k průzkumu zástupkyně společnosti. „Jeho výsledky však jasně dokazují, že 70 procent z nás by se raději ztratilo mezi řádky literatury nežli v černé díře sociálních médií. Naše povídkové stanice tak budou perfektním analogovým antipodem digitálního světa,“ řekla Guardianu zástupkyně společnosti Canary Wharf Group.