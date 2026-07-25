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Lokomotiva, která rozpláče i dospělého. Big Boy se vydal na historické turné

Jan Dvořák
  15:00
Po příjezdu do Kansas City v Missouri dne se kolem lokomotivy Big Boy...

Po příjezdu do Kansas City v Missouri dne se kolem lokomotivy Big Boy společnosti Union Pacific shromáždily davy lidí. Big Boy č. 4014, lokomotiva stará více než osmdesát let, je největší funkční parní lokomotivou na světě. Turné, které oslavuje 250. výročí USA, navštíví 10 států a zastaví se ve více než 50 městech a obcích. Turisté a železniční nadšenci se do tohoto města na Středozápadě sjeli z celého Spojených států. (21. července 2026) | foto: Profimedia.cz

Lokomotiva Big Boy 4014 společnosti Union Pacific na nádraží Union Station v...
Strojvůdce Ed Dickens hovoří s novináři poté, co lokomotiva Big Boy společnosti...
Big Boy zastavuje na nádraží Union Station v Kansas City ve státě Missouri....
Lokomotiva 4014 Big Boy
24 fotografií
Největší provozní parní lokomotiva světa Big Boy 4014 se vydává na své první turné přes americký kontinent. Stroj vážící 539 tun a původně postavený v roce 1941 k přepravě těžkých nákladů přes pohoří Wasatch mezi Utahem a Wyomingem právě absolvuje cestu na východ z Mississippi. „Na každé zastávce se dospělým mužům derou slzy do očí,“ říká Ed Dickens, hlavní strojvedoucí společnosti Union Pacific.

Američan Gordon Tobias, 64letý částečný důchodce z Wayne v Pensylvánii, slzel pokaždé, když viděl parní lokomotivu Big Boy 4014 v akci. Poprvé to bylo ve Valley Forge a dvakrát v Conshohockenu. „Nikdy jsem se nepovažoval za železničního fanouška,“ říká. Ale po svém prvním setkání s lokomotivou byl nadšený. Nic se podle něj nevyrovná pocitu, jak se zem chvěje, pohledu na otáčející se kola a zvuku píšťaly. „Je to jedinečný smyslový zážitek,“ říká podle portálu The Wall Street Journal.

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I další železniční nadšenci podrobně studují jízdní řád Big Boye 4014 a cestují za strojem na velké vzdálenosti, jen aby zahlédli tohoto železného obra. V červnu se tisíce lidí sešly u viaduktu v Tunkhannocku v Pensylvánii, aby ho viděly projet přes betonový obloukový most. „Měl jsem knedlík v krku,“ říká pětadvacetiletý Američan Matthew Di Gioia, který pracuje jako signalista u společnosti Amtrak. „Z dálky to vypadalo jako můj model vláčku. Myslel jsem jsem, že ji v reálu nikdy neuvidím, ale stalo se!“ říká.

Místo uhlí topný olej

Lokomotivy Big Boy 4014 a 4009 patří mezi 25 strojů řady 4884, které byly ve 40. letech 20. století vyrobeny ve Schenectady ve státě New York pro železniční společnost Union Pacific. Během dvou desetiletí je následně nahradily diesel-elektrické lokomotivy, jejichž údržba a provoz jsou levnější. Dnes už existuje pouze osm lokomotiv tohoto typu a Big Boy 4014 je z nich jediná provozuschopná, což z ní činí největší funkční parní lokomotivu na světě.

Po vyřazení z provozu v roce 1961 byla 4014 vystavena v železničním muzeu RailGiants Train Museum v Pomoně v Kalifornii, než ji společnost Union Pacific v roce 2013 získala zpět výměnou za dieselovou lokomotivu, služební a nákladní vůz. Zaměstnanci železnice pak dokončili její restaurování a v roce 2019 přešli z uhlí na topný olej. „Před osmdesáti lety postavili tuto lokomotivu, aby dělala přesně to samé, co tyto stroje dnes. Byla vyrobena tak, aby utáhla více vagonů než jiné lokomotivy,“ říká Dickens, vedoucí oddělení Heritage Operations ve společnosti Union Pacific.

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Z provozního hlediska je však parní lokomotiva velmi neefektivní. Na jeden kilometr spotřebuje Big Boy 4014 přibližně 600 litrů vody a 35 litrů paliva. Stroj má však sentimentální i estetickou hodnotu. Pro společnost Union Pacific se totiž stal symbolem navrhované fúze v hodnotě několika miliard s železniční společností Norfolk Southern se sídlem na východním pobřeží.

Generální ředitel společnosti Union Pacific Jim Vena uvedl, že turné lokomotivy Big Boy na východě by nebylo možné, nebýt této dohody, která ještě podléhá přezkoumání a schválení regulačními orgány. Železniční tratě společnosti Union Pacific se nacházejí západně od řeky Mississippi.

Pláče i strojvedoucí

Big Boy 4014 zahájil své turné v dubnu v kalifornském Sacramentu, kde v roce 1863 začala výstavba transkontinentální železnice směrem na východ. Po zastávkách mimo jiné v Indianě, Ohiu a New Yorku se stroj vrací zpět na západ směrem k Cheyenne ve Wyomingu, kde jeho turné 29. července skončí.

Podél trasy Big Boye se shromažďují rodiny s lehátky, stany a stativy. Někteří mávají americkou vlajkou. Jiní čekají na kolech, připraveni sledovat vlak, jak se řítí vpřed. Na úsecích podél nábřeží se lidé zdržují v člunech, kajacích a na nafukovacích lehátkách. Přestože společnost Union Pacific varuje železniční fanoušky, aby se drželi alespoň sedm a půl metru od vlaku, málokdo se tímto pokynem řídí. Jakmile hluk řinčícího kovu utichne, ve vzduchu zůstává pach maziva a výfukových plynů. Nikomu ta průmyslová špína zřejmě nevadí.

Veřejnost obecně nemá povoleno se lokomotivy dotýkat, ale četa při zastávkách dělá výjimky. „Je tu několik lidí, kteří se jí prostě chtějí dotknout, a když to udělají, rozpláčou se,“ říká strojvůdce Dickens. Sám vypadá, jako by vystoupil z filmového castingu v pruhované košili a džínových montérkách značky Dickies. I on sám tu a tam uroní slzu. „Někdy mě dojme, když vidím ten dav, který se na tu mašinu přišel podívat,“ uzavírá podle amerického portálu.

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