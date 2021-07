Obří výtahy na Slapech a Orlíku přišly o podporu kraje

Po nedávné modernizaci malého lodního výtahu na orlické přehradě, který umožňuje přes korunu hráze přetáhnout loďky s maximální délkou 8,5 metru, připravuje během několika let spustit Povodí Vltavy výstavbu zařízení pro přepravu až 45 metrů dlouhých lodí za zhruba miliardu korun. Ještě technicky komplikovanější zdviž pak má vyrůst i u slapské přehrady. Ředitelství vodních cest (ŘVC) proto u ní počítá s cenou 2,5 miliardy korun.

„Za kraj mohu říct, že nám ta investice k ničemu nebude. V rámci dopravní obslužnosti ji nevyužijeme a i z hlediska turistického ruchu se obávám, že se náklady na výstavbu nevyrovnají přínosům z turistiky,“ uvedl středočeský radní pro oblast dopravy Petr Borecký (STAN).

Studie, kterou předchozí vedení kraje představovalo před dvěma lety, přitom kalkulovala s tím, že splavnění řeky i pro velká výletní plavidla výrazně zvýší zájem turistů o plavby. Spolu s tím by roční útraty za služby spojené s vodní turistikou v okolí Vltavy měly vrzůst o čtvrtinu na zhruba pět miliard korun ročně.



Tady ale plány narážejí na to, že už v současnosti je slapská přehrada nejvytíženější vodní cestou v Česku. Kvůli obavám z nárůstu nehod proto letos Státní plavební správa na této lokalitě navštěvované nejen vůdci výletních plavidel ale rekreanty všeho druhu výrazně rozšířila oblast s omezenou rychlostí plavby.

Vytíženost přehrady potvrzují i zástupci prodejců a půjčoven rekreačních plavidel. Podle předsedy Asociace lodního průmyslu Jana Wolfa tak během léta není možné na Slapech a na Orlíku nalézt volné kotvící místo.

Bez dotací, vše se bude muset platit z rozpočtu

Zatímco na výstavbu dálnic nebo železničních tratí Česku většinu peněz přispívá Evropská unie, rekreační plavba nepatří mezi finančně podporované druhy dopravy. Peníze za zdvihadla, za které by mohlo vzniknout například deset kilometrů dálnice, tak bude muset zaplatit stát.

O něco blíže k výstavbě je lodní zdvihadlo na Slapech. Podle představ Ředitelství vodních cest mělo být do konce loňského roku vypsáno výběrové řízení na zhotovitele dokumentace pro stavební povolení a začít se stavbou v roce 2023. Doposud ale podle mluvčího ŘVC Jana Bukovského probíhají předběžné tržní konzultace. „Stavba bude náročnou kombinací technologie, která musí být zadána formou design-build, a stavebních prací včetně složitého zakládání a tunelu. Proto se snažíme pečlivě nastavit znění podmínek tak, aby projektant jak zpracoval dokumentaci dostatečnou pro vydání stavebního povolení, tak i dokumentaci pro návazné výběrové řízení na dodavatele stavby,“ uvedl Bukovský. Termín, kdy by se poprvé mělo kopnout do země, se tím odsouvá na rok 2024.