„V zásadě byla možnost plavby asi tři týdny v březnu, kdy se podařilo z Děčína odvézt zásobníky na zkapalněný plyn a na vodík. Dále jsme stihli dvě přepravy z Lovosic, tedy asi dvanáct jízd,“ uvedl majitel společnosti EVD Lukáš Hradský. Podle šéfa firmy, která se už jako jedna z mála orientuje na dálkovou říční dopravu jsou už tímto možnosti plavby pro letošní rok vyčerpané, protože na potřebnou úroveň 1,5 metru se už hladina na Labi nezvýší.
Zakázky na přepravu strojírenských a dalších nadrozměrných výrobků by přitom byly. Rejdaři tak doufají, že na jaře po tání sněhu bude možné opět plavbu obnovit. Sucho doposud nepostihlo ty, kteří provozují lodě na zregulovaných úsecích řek, kde je v nádržích stále vody dost. To je příklad České lodní dopravy, která se ale primárně zaměřuje na stavební práce na řekách.
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„Nevozíme materiál, máme tlačné remorkéry a speciální soulodí, se kterými provádíme stavební činnosti, vozíme například mosty,“ uvedl Vladimír Toman, majitel firmy, která nedávno například přivezla klíčové komponenty na výstavbu nového Dvoreckého mostu v Praze.
Naopak ale část holdingu zaměřenou na provoz marín a rekreační plavby zasáhlo snížení hladiny na Slapech a na Orlické přehradě, které poskytovaly služby pro zhruba dva a půl tisíce rekreačních plavidel. Pokud by obě rekreační nádrže zůstaly podobně na suchu i v příštím roce, velká část firem bude muset propouštět mechaniky a další zaměstnance, kteří se starají o údržbu lodí. V případě České lodní dopravy by se to týkalo necelých dvou desítek zaměstnanců.
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Podle šéfa lodního dopravce Konakl Jana Vinklera ale není vůbec vyloučené, že by v příštím roce mohlo sucho postihnout i přehrady níže po proudu, což by ovlivnilo hlavní byznys společnosti provozující mimo jiné přepravy kameniva pro dvojici betonáren v Praze. Kromě těchto přeprav se společnost chtěla pustit do podnikání v říční přepravě na řekách a kanálech západní Evropy. Před dvěma roky k tomuto účelu pořídila a zrekonstruovala 80metrovou loď Labe, která ale kvůli suchu uvázla v Děčíně. Při současných asi 120 centimetrech není schopná, i kdybychom kdovíjak kouzlili, projet ani německý úsek řeky prázdná.
„A nezaprší, takže ani nějaká malá vlnka jí odjet nepomůže,“ dodal Vinkler.
Právě přesun říčních lodí z Česka do ciziny byl v posledních letech jedinou možností pro tuzemské dopravce, jak se v říční dopravě dlouhodobě uživit. Paradoxně těm, co zbyli, letošní extrémní sucho, které postihlo celou Evropu, do značné míry nahrává. Labská plavidla, což jsou zpravidla historické kousky, jsou totiž stavěná na nižší ponor ve srovnání s loděmi běžně plujícími po Rýnu nebo Dunaji. Těm sice nejsou schopné konkurovat objemem přepraveného zboží, ale v době všeobecně panujícího sucha mají přechodně výhodu.
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„Tím, že na Rýně je také nízká voda, tak těch lodí je všude potřeba hrozně moc. Práce je dost a tak nestíháme,“ uvedl Hradský s tím, že poptávka po přepravách se nyní koncentruje především na horním Rýnu a na Dunaji.
Na tyto řeky se z Labe přesunula i část výkonů, které směřovaly do Česka. Bez dostatečné hloubky Labe ale byly přesměrovány do rakouského Lince nebo německého Pasova na Dunaji, kde se přeložily na silniční dopravu. V současnosti se evropská lodní doprava připravuje na další výkon na Dunaji, konkrétně na přepravu do slovenské Bratislavy.
Špatné podmínky na Labi panují v posledních dvanácti letech, poslední roky ještě byly postižené v důsledku pádu mostu v Drážďanech a jeho dlouhotrvající sanací. Přestože jde o jedinou řeku, která napojuje Česko na námořní přístav, pravidelná dálková přeprava zboží nebo materiálu na ní už prakticky nefunguje a plavba se tak koncentruje pouze na přepravy nadrozměrných nákladů, které jsou po železnici nebo silnici buď nemožné, nebo jen zcela obtížně přepravitelné.
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S lodní přepravou velkých částí včetně reaktorů se počítá i v případě dostavby dvou nových reaktorů v Jaderné elektrárně Dukovany.
„Od počátku jsme si vědomi zhoršující se splavnosti Labe a v projektu se s tím počítá. I přes zhoršení však každoročně na jaře prostor pro dopravu existuje a podle prognóz tomu s jistotou bude i do budoucna,“ uvedl mluvčí ČEZ Ladislav Kříž.