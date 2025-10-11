Chcete snížit emise z lodní dopravy? Zavedeme sankce a cla, vyhrožují USA

Velké kontejnerové přepravní společnosti jsou pod tlakem investorů, aby bojovaly proti změnám klimatu. Obecně se shodují, že globální regulační rámec je důležitý pro urychlení dekarbonizace. Některé z největších společností zaměřených na přepravu ropy tankery však uvedly, že mají vážné obavy z tohoto návrhu.
„Vláda jednoznačně odmítá tento návrh předložený IMO a nebude tolerovat žádné kroky, které zvýší náklady pro naše občany, dodavatele energie, přepravní společnosti a její zákazníky nebo turisty,“ uvedli ve společném prohlášení americký ministr zahraničí Marco Rubio, ministr energetiky Chris Wright a ministr dopravy Sean Duffy.
Návrh podle nich představuje vážné riziko pro světovou ekonomiku a zavádí neoficiální globální daňový systém, který by uvalil tvrdé a nespravedlivé finanční sankce nejen na Američany, ale i na všechny členské státy IMO.
Zastánci návrhu IMO tvrdí, že bez globální regulace bude námořní průmysl čelit nesourodé směsici regulací a růstu nákladů bez účinného omezení emisí skleníkových plynů.
Podle prohlášení ministrů zvažují USA odvetná opatření proti zemím OSN, které tento plán podporují. To zahrnuje potenciální blokování plavidel plujících pod vlajkou těchto zemí v amerických přístavech, uvalení vízových omezení a poplatků a sankce na úředníky, kteří „podporují aktivistické klimatické politiky“.