Chcete snížit emise z lodní dopravy? Zavedeme sankce a cla, vyhrožují USA

Autor: ,
  9:17
Spojené státy pohrozily zavedením vízových omezení a sankcí vůči zemím, které podpoří plán předložený agenturou OSN na snížení emisí skleníkových plynů z námořní dopravy. Členské státy OSN mají příští týden hlasovat o návrhu rámce pro dosažení uhlíkové neutrality, tzv. net-zero, v mezinárodní lodní dopravě, který předložila Mezinárodní námořní organizace (IMO).
Fotogalerie1

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Velké kontejnerové přepravní společnosti jsou pod tlakem investorů, aby bojovaly proti změnám klimatu. Obecně se shodují, že globální regulační rámec je důležitý pro urychlení dekarbonizace. Některé z největších společností zaměřených na přepravu ropy tankery však uvedly, že mají vážné obavy z tohoto návrhu.

„Vláda jednoznačně odmítá tento návrh předložený IMO a nebude tolerovat žádné kroky, které zvýší náklady pro naše občany, dodavatele energie, přepravní společnosti a její zákazníky nebo turisty,“ uvedli ve společném prohlášení americký ministr zahraničí Marco Rubio, ministr energetiky Chris Wright a ministr dopravy Sean Duffy.

Trump ohlásil vyšší cla vůči Číně a zaskočil trh, akcie v USA prudce klesly

Návrh podle nich představuje vážné riziko pro světovou ekonomiku a zavádí neoficiální globální daňový systém, který by uvalil tvrdé a nespravedlivé finanční sankce nejen na Američany, ale i na všechny členské státy IMO.

Zastánci návrhu IMO tvrdí, že bez globální regulace bude námořní průmysl čelit nesourodé směsici regulací a růstu nákladů bez účinného omezení emisí skleníkových plynů.

Zavedl Trump Burger. Není mu to ale nic platné, z USA ho stejně vyhošťují

Podle prohlášení ministrů zvažují USA odvetná opatření proti zemím OSN, které tento plán podporují. To zahrnuje potenciální blokování plavidel plujících pod vlajkou těchto zemí v amerických přístavech, uvalení vízových omezení a poplatků a sankce na úředníky, kteří „podporují aktivistické klimatické politiky“.

Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)

Nejčtenější

Je tam opravdu tak draho? Podívejte se, co a za kolik prodává Lidl v USA

Jsou potraviny v USA tak drahé, jak se všeobecně traduje? Aby bylo srovnání co nejvěrnější, připravili jsme prohlídku americké prodejny řetězce Lidl. Část sortimentu je shodná s tím evropským,...

Jako ve Válce skladů, ale po česku. V Praze odstartovala loterie ztracených zásilek

Sluchátka, chytré hodinky, nebo taky třeba nepadnoucí obyčejné tričko. Balíčková „loterie“, při níž zákazníci nakupují naslepo ztracené zásilky z e-shopů, dorazila do Prahy. První zájemci obléhali...

Peníze na dálnice došly, přiznal ministr Kupka. Sehnat si je má nová vláda

Premium

Třináctimiliardová zakázka na výstavbu dálnice mezi Jaroměří a Trutnovem, železniční trať z pražské Ruzyně do Kladna nebo dálniční úsek mezi Úlibicemi a Hořicemi na Jičínsku. To jsou podle šéfa ANO...

Elektronická evidence tržeb se vrací. Nová verze slibuje méně byrokracie

Pravděpodobná nová ministryně financí Alena Schillerová plánuje znovu oživit projekt elektronické evidence tržeb. Po dvou letech, kdy v Česku EET nefungovalo, se nyní chystá jeho modernizovaná verze,...

Kolik si vydělá číšník na Oktoberfestu. Nelidská dřina rozhodně není pro každého

Mnichovský pivní festival Oktoberfest každý rok navštíví stovky tisíc lidí. Pro pořadatele je ale stále náročnější sehnat pracovní sílu, která by účastníkům byla po celou dobu konání k dispozici....

Chcete snížit emise z lodní dopravy? Zavedeme sankce a cla, vyhrožují USA

Spojené státy pohrozily zavedením vízových omezení a sankcí vůči zemím, které podpoří plán předložený agenturou OSN na snížení emisí skleníkových plynů z námořní dopravy. Členské státy OSN mají...

11. října 2025  9:17

Každá sada je vzrušující. Sběratel Monopolů za hry utratil už přes 11 milionů

Muž, který vlastní největší sbírku deskové hry Monopoly na světě, se podělil o svůj fascinující příběh. S více než 4 300 různými sety, několika Guinnessovými rekordy a vášní, která trvá už více než...

11. října 2025

Češi spoří dětem konzervativně, pětina rodičů neodkládá nic, zjistil průzkum

Většina rodičů v Česku se snaží dětem naspořit na start do života alespoň nějaký obnos. A řídí se přitom pravidlem, že ani tak nezáleží na částce, jako spíše na pravidelnosti. „I menší částky,...

11. října 2025

Koho umělá inteligence nenahradí? V bezpečí jsou i některé kancelářské profese

Premium

Odborníci na umělou inteligenci se shodují, že před touto technologií je v bezpečí jen málokterý zaměstnanec. Existují však pozice, které zatím žádný stroj zastoupit neumí. Bez obav mohou být...

11. října 2025

Trump ohlásil vyšší cla vůči Číně a zaskočil trh, akcie v USA prudce klesly

Akcie ve Spojených státech v pátek prudce klesly kvůli postoji amerického prezidenta Donalda Trumpa, který přikročí k zvýšení cel na dovoz z Číny. Rostoucí napětí mezi USA a Čínou může mít za...

10. října 2025  22:48,  aktualizováno  23:06

Zavedl Trump Burger. Není mu to ale nic platné, z USA ho stejně vyhošťují

Vytvořil byznys, který zasvětil tematice osobnosti Donalda Trumpa. Ani to ho však nezachránilo před zatčením Imigrační a celní policií Spojených států (ICE). Restaurace Trump Burger, které v Texasu...

10. října 2025  20:15

Americký řetězec prodával radioaktivní krevety z Indonésie. Úřady zahájily šetření

Americké úřady, které se zaměřují na kontrolu potravin, při rutinní kontrole narazily na mražené krevety z Indonésie, ve kterých nalezly přítomnost radioaktivního izotopu Cesium-137. Zboží bylo v...

10. října 2025

Nejsme jen příjemci dotací, říká nový předseda svazu zemědělských podnikatelů

Zpopularizovat zemědělství si dává za cíl nový předseda Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů Jiří Michalisko, který nahradil dlouholetého předsedu Františka Wintera. „Nejsme jen příjemci...

10. října 2025

Česko bude mít továrnu pro rozvoj AI, jádrem se stane ostravský superpočítač

Česká republika bude mít svou továrnu pro rozvoj umělé inteligence, jádrem Czech AI Factory (CZAI) bude nový AI superpočítač v Ostravě. CZAI a superpočítač budou sloužit malým a středním podnikům,...

10. října 2025  13:34,  aktualizováno  14:08

Dovolená v Thajsku podraží. Turisté se musí připravit na nový poplatek

Ekonomika Thajska do velké míry stojí na cestovním ruchu. Týká se to i thajského státního rozpočtu, v němž ale poslední léta chybí prostředky. I proto se thajská vláda rozhodla, že od počátku roku...

10. října 2025  13:08

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Medvědi v Česku. Myslivci se obávají záměrného vypuštění ve třech lokalitách

Myslivci se obávají, že všechny tři případy z poslední doby, kdy se lidé na různých místech setkali s medvědy hnědými, souvisejí se záměrným vypuštěním zvířat do české přírody. Vyplývá to ze závěrů...

10. října 2025  11:08

Zázrak za pár korun, nebo nefunkční krám? Test levného čínského zboží z e-shopů

Premium

I Ježíšek někdy potřebuje pomoc, ale na čínských tržištích a e-shopech s instantními zázraky záchranu raději nehledejte. Dárky by sice stály jen pár drobných, ale velkou radost by obdarovaným...

10. října 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.